Омбудсмены из РФ и Украины впервые вместе посетят заключенных в Омске

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о встрече с коллегой - уполномоченным Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой в Омске 16 июня. Они вместе проверят, как содержатся под стражей граждане Украины и России. В их планах посещение заключенного ИК-6 города Омска гражданина Украины и России Дмитрия Штыбликова. Также стало известно, что они уже обменялись списками заключенных из 34 человек.

Визит украинского омбудсмена в Россию начнется с Москвы. Людмила Денисова приедет в РФ по поручению президента Украины Петра Порошенко. Она намерена посетить "места несвободы, где содержатся украинские политзаключенные", сообщает ее официальный сайт. В планах уполномоченного также посещение украинских заключенных в Крыму. Эту информацию, в частности, подтвердила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Сама Татьяна Москалькова запланировала свой визит на Украину на начало следующей недели. Она намерена посетить журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в СИЗО Херсона.

Итогом встречи двух уполномоченных по правам человека должна стать совместная "дорожная карта" решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц.