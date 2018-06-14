СК начал проверку по факту гибели шахтера на алтайском руднике

Следствие начало проверку по факту обрушения породы на Корбалихинском руднике в Алтайском крае, из-за которого один шахтер погиб, а другой был госпитализирован.

Как сообщала "РГ", вечером 13 июня на Корбалихинском руднике Змеиногорского района произошло обрушение горной породы. Под завалами оказались два проходчика.

- Спасателям удалось добраться до потерпевших, однако 34-летнего мужчину спасти не удалось - он скончался на месте происшествия от полученных травм. По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили "РГ" в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Кстати, в полиметаллических рудах Корбалихинского месторождения содержатся цинк, медь, свинец, золото и серебро.