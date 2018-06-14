В Омске разразился скандал. Из стены многоквартирного дома на улице ХХ Партсъезда начали выпадать кирпичи. Из резервного фонда города на восстановление конструкции выделили деньги, жителей уведомили о необходимости временного расселения. Между тем эксперты установили, что виновниками аномалии являются сами жильцы - причиной обрушения стала незаконная перепланировка.

В торце многоквартирного дома жильцы оборудовали душевые комнаты. Вскоре стена начала намокать, и кладка посыпалась.

Этот случай далеко не единичный. Жильцы, не ведая, что творят, сносят несущие стены, подвергая опасности и себя, и соседей. Впрочем, здесь есть доля вины и строителей, которые возводят неудобное жилье, провоцируя тем самым самостийную перестройку.

О чем молчат перфораторы

Самое печальное, что процесс архитектурной импровизации скрыт от глаз посторонних, которые страдают от постоянного шума, но не видят, что происходит в соседней квартире. Пока это не выходит боком. Как правило, проверки жилищная инспекция проводит по жалобам соседей. И выясняется, что новоселы мастерят французские окна, увеличивают комнаты за счет лоджий, выносят наружу батареи, нарушая систему теплоснабжения и заставляя соседей стучать зубами от холода. Некоторые фантазии жильцов просто поражают.

- Один из них - охотник-любитель - смонтировал в вентиляционном канале сейф для хранения оружия. И тем самым полностью перекрыл кислород всему подъезду. Другой соорудил прямо посреди квартиры туалет. Третий - бассейн размером с комнату, - перечисляет заместитель исполнительного директора УК "Полет" Анастасия Леснева. - Жильцы снизу заволновались, когда стены у них начали зарастать плесенью. И ужаснулись, когда узнали, какая тяжесть находится у них прямо над головой.

Поражают инспекторов и некоторые представители южных республик, активно покупавшие жилье в Омске несколько лет назад при выгодном для них курсе валют. Они зачем-то меняют местами кухни и спальни - наличие стояков с приборами учета прямо возле кровати никого не смущает.

Несвободная планировка

В последнее время строители часто предоставляют новоселам жилье так называемой свободной планировки, убеждая их, что это весьма удобно. Купил квартиру без перегородок и обустраивай ее по своему усмотрению.

Но, как утверждают специалисты, делая подобные заявления, застройщики лукавят. Оказывается, такого понятия как свободная планировка в Жилищном кодексе вообще нет. А обустройство любого жилья, в том числе и "чернового", регламентируется жесткими стандартами. И даже небольшой сдвиг стены, несовпадающий с техпаспортом, влечет серьезные санкции.

Впрочем, многие новоселы ничего об этом не знают. Насмотревшись "школ ремонта", засучив рукава, они увеличивают санузлы, объединяют с комнатами кухни и лоджии, экспериментируют с конфигурацией стен. И спохватываются только тогда, когда соседи, у которых из-за перекоса конструкций лопаются стекла, пузырятся обои и не закрываются двери, начинают бить тревогу. Или когда хотят продать жилье и не могут этого сделать.

- Вмешиваться в планировку следует крайне осторожно, руководствуясь техпаспортом и заключением опытных экспертов. Трогать зону кухни и санузла категорически нельзя. Их размер и расположение должны в точности соответствовать параметрам нижних и верхних квартир, - поясняет "РГ" директор Омскстройпроекта Светлана Гоненко. - Даже небольшое отклонение от стандарта влечет за собой штраф. Он, правда, невелик - 2,5 тысячи рублей за незаконную планировку, еще 1,5 тысячи - за порчу имущества. Тем не менее подобная самодеятельность обходится дорого, поскольку, помимо штрафов, нужно привести жилье в первоначальный вид.

Новоселы в высотке на левобережье, например, трижды заплатили за ремонт квартиры.

- В первый раз - когда заселились. Во второй - когда суд нас заставил вернуть планировку к первоначальному варианту. И вот теперь, когда все это надо еще привести в божеский вид, - говорит жительница новой высотки Марина. - Сумасшедшие траты. А всего лишь из-за того, что мы захотели расширить тесный до невозможности санузел.

Носом в дверь

- В новостройках, даже в трехкомнатных квартирах, такие крошечные туалеты, что, сидя на унитазе, жильцы упираются едва ли не носом в дверь. В санузел не впихнешь ни ванну, ни стиральную машину, - сетует Светлана Гоненко. - В одних "свечках" - санузлы неровной формы, с уродливыми выступами, в других - вентиляционные камеры установлены прямо посреди квартиры. Вместо того чтобы изучить архитектурный план еще до покупки, новоселы доверяются строителям, в полной уверенности, что все будет как надо. Платят огромные деньги и попадают впросак. И такие случаи далеко не единичны. Например, за последний год, в Омске вынесли более пятидесяти судебных решений по поводу незаконной планировки и реконструкции жилья. Отвертеться не получится, поскольку самовольная перестройка квартиры не только незаконна, но и представляет серьезную опасность для всего дома.

По словам экспертов, знанием законов не блещут ни новоселы, ни дизайнеры, ни ремонтные бригады. В попытке сэкономить, жильцы приглашают дешевую рабочую силу, а потом не знают, кому предъявлять претензии, поскольку, получив аванс, "дядя Ашот внезапно уехал в Армению".

Порой собственники захватывают часть лестничной клетки, прорубают двери, устраивая на месте заваренной мусорной камеры кладовки и детские комнаты. А недавно в стандартном доме на продажу выставили двухуровневую квартиру. Оказалось, что хозяин "приватизировал" технический этаж, захватил шестьдесят метров площади и поставил там бильярд. И очень удивился, когда выяснилось, что продать "дизайнерскую" квартиру он не сможет.

Кирпич из избы

Немало поводов для тревог создают и владельцы офисов, расположенных на первых этажах жилых домов. Что они там творят, никому не ведомо, но специалисты предупреждают: как только из дома на улицу начинают выносить кирпичи и куски арматуры, жди проблем с отоплением, водой, вентиляцией. Или чего-нибудь посерьезней. Ведь, фантазируя с планировкой, жильцы, по сути, рубят сук, на котором сидят. Сколько простоят дома с передвинутыми и отсутствующими стенами, никому неизвестно. Для того чтобы их восстановить после разрушения, понадобятся миллионы рублей. Но, главное, попустительство в данной сфере представляет реальную опасность для жизни людей.

Омские эксперты считают, что решать проблему надо незамедлительно и всем миром. И уже создали Лигу профессионалов в недвижимости, объединив застройщиков, проектировщиков, дизайнеров, риелторов, специалистов управляющих компаний и КТОСов, кадастровых инженеров. Любой, кто сюда обратится, может рассчитывать на бесплатную консультацию относительно перепланировки и реконструкции жилья.

Комментарий

Дмитрий Андреев, начальник сектора надзора за соблюдением требований к жилым помещениям Государственная жилищная инспекция Омской области:



- За последние два года идет вал обращений сибиряков в разные инстанции по поводу перепланировки квартир. Это связано с новыми требованиями Росреестра, который теперь жестко "тормозит" регистрацию сделок, руководствуясь положениями Жилищного кодекса. В прошлом году только в наше ведомство поступило более пятисот сигналов от омичей по поводу самовольной планировки.

Покупателям жилья следует знать, что даже изменение размера жилых помещений после ремонта - это тоже перепланировка, и новые данные должны быть внесены в технический паспорт. Ему в точности должно соответствовать расположение дверных проемов, перегородок. В случае несоответствия лучше отказаться от сделки. Либо, купив такое жилье, самому привести в соответствие квартиру, а также все необходимые документы. Таков закон.

Следует иметь в виду, что несущие стены квартиры, лестничная клетка со всеми площадками и коридорами, а также лоджии и балконы являются собственностью всего многоквартирного дома. Поэтому, при желании что-то поменять, надо заручиться поддержкой жильцов.

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