Слепаков принял предложение Кадырова приехать в Чечню

Известный российский комик и автор юмористических песен Семен Слепаков принял предложение Рамзана Кадырова приехать в Чечню. Об этом артист написал в своем Instagram.

Напомним, ранее Слепаков написал музыкальную композицию про российскую сборную по футболу, тренером которой назначили главу Чечни. Песня вызвала волну отзывов. Кто-то соглашался с таким решением, некоторые советовали так не шутить. Вскоре на шутку ответил и руководитель республики. Он заявил, что "песня Семена понравилась, я искренне посмеялся". Но с тем фактом, что под его руководством сборная России проиграла, он не согласился. Кадыров пригласил Слепакова в гости в Чечню, чтобы вместе написать новую песню, и ответил в социальных сетях стихами.

И вот российский комик принял предложение руководителя ЧР, отметив, что это может стать "интересным поэтическим опытом".

- Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего - до Лермонтова мне еще далеко, - написал Слепаков.