У кота-оракула ЧМ-2018 Ахилла появилось свое реалити-шоу
У эрмитажного кота Ахилла, признанного официальным оракулом чемпионата мира по футболу 2018 года, появилось собственное реалити-шоу Achill Life.
Его на своем канале в YouTube запустило петербургское котокафе "Республика кошек".
Первый и пока единственный ролик нового шоу посвящен первому предсказанию Ахилла, касавшемуся исхода матча открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии. В трехминутном видео - выбор кошачьего наряда для фотосессии (остановились на красно-белом), вынос кота в большой красной сумке после путешествия по коридорам Дома журналиста, открытие петербургского пресс-центра мундиаля и, конечно, само предсказание.
- Какое предположение сделал мудрый кот и как ожидал выхода к сотне телекамер - смотрите в нашем документальном реалити, - говорится на странице "Республики кошек" в соцсети "ВКонтакте".
Впрочем, любопытные читатели и зрители уже знают прогноз Ахилла, поскольку сделан он был накануне.
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