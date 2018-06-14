У кота-оракула ЧМ-2018 Ахилла появилось свое реалити-шоу

У эрмитажного кота Ахилла, признанного официальным оракулом чемпионата мира по футболу 2018 года, появилось собственное реалити-шоу Achill Life.

Его на своем канале в YouTube запустило петербургское котокафе "Республика кошек".

Первый и пока единственный ролик нового шоу посвящен первому предсказанию Ахилла, касавшемуся исхода матча открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии. В трехминутном видео - выбор кошачьего наряда для фотосессии (остановились на красно-белом), вынос кота в большой красной сумке после путешествия по коридорам Дома журналиста, открытие петербургского пресс-центра мундиаля и, конечно, само предсказание.

- Какое предположение сделал мудрый кот и как ожидал выхода к сотне телекамер - смотрите в нашем документальном реалити, - говорится на странице "Республики кошек" в соцсети "ВКонтакте".

Впрочем, любопытные читатели и зрители уже знают прогноз Ахилла, поскольку сделан он был накануне.