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14.06.2018 18:43
Рубрика: Общество

У кота-оракула ЧМ-2018 Ахилла появилось свое реалити-шоу

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

У эрмитажного кота Ахилла, признанного официальным оракулом чемпионата мира по футболу 2018 года, появилось собственное реалити-шоу Achill Life.

Его на своем канале в YouTube запустило петербургское котокафе "Республика кошек".

Фото: РИА Новости
Эрмитажный кот Ахилл предскажет результаты чемпионата мира по футболу

Первый и пока единственный ролик нового шоу посвящен первому предсказанию Ахилла, касавшемуся исхода матча открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии. В трехминутном видео - выбор кошачьего наряда для фотосессии (остановились на красно-белом), вынос кота в большой красной сумке после путешествия по коридорам Дома журналиста, открытие петербургского пресс-центра мундиаля и, конечно, само предсказание.

- Какое предположение сделал мудрый кот и как ожидал выхода к сотне телекамер - смотрите в нашем документальном реалити, - говорится на странице "Республики кошек" в соцсети "ВКонтакте".

Впрочем, любопытные читатели и зрители уже знают прогноз Ахилла, поскольку сделан он был накануне.

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