Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
14.06.2018 16:32
Рубрика: Спорт

Фанаты из Бразилии больше двух лет добирались до России

Семья болельщиков из Бразилии Линьо Бергамин и Ванесса Зандонна Сартори больше двух лет добирались на ретро-автомобиле до России, чтобы поддержать сборную страны на чемпионате мира по футболу. Посетив 43 страны экстравагантные бразильцы остановились на базе отдыха Донского государственного технического университета - в пяти километрах от стадиона "Ростов Арена".
Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба ДГТУ Фото: Пресс-служба ДГТУ
Фото: Пресс-служба ДГТУ

По признанию гостей донской столицы, свое путешествие они планировали семь лет, и специально для этого приобрели в аэрокосмическом музее Бразилии джип 1946 года выпуска.

- На протяжении пяти лет я работал над машиной, полностью ее реконструировал: поменял подвеску, двигатель, добавил все необходимое для путешествия: плиту, раковину, холодильник, стол, стулья, шкаф для вещей и место для посуды. На крыше установил палатку, - рассказал Линхо Бергамин.

Фото: Пресс-служба аэропорт Платов
Ростовский аэропорт Платов украсили в стиле "казачий поп-арт"

Он, кстати, инженер-механик по специальности и потому смог превратить старый автомобиль в дом на колесах. В путешествие болельщики отправились в день своей свадьбы, 12 марта 2016 года, и путь начали из бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул - родины футболиста Роналдиньо.

Как оказалось, путешествуют бразильцы не только ради мирового первенства, а реализуют благотворительный проект "Битва с грустью": они посещают госпитали, проводят платные конференции, а на вырученные деньги покупают оборудование для пациентов. Идея посетить чемпионат мира родилась у них спонтанно, и они решили поддержать бразильских футболистов.

- У нас билеты на пять матчей, и после игры Бразилии в Ростове-на-Дону мы поедем в Санкт- Петербург", - рассказал Линьо Бергамин, а его супруге понравилось российское гостеприимство.

После первенства молодые люди отправятся в Северную Европу, потом в Италию и Турцию, а затем через всю Азию - в Австралию. В общей сложности Ванесса Зандона Сартори и Линхо Бергамин проедут 179 тысяч километров. На все их путешествие уйдет пять лет.

Кстати

Болельщики из Исландии Кьяртанссон и Йонссон также едут на ЧМ-2018 на автомобиле. Для своего путешествия они выбрали российскую машину - "Ниву". 16 июня исландские фанаты планируют прибыть в Москву, где сборная Исландии сыграет с командой из Аргентины. 21 июня по курсу Волгоград - здесь исландцы проведут матч со сборной Нигерии. 26 июня фанаты навестят Ростов-на-Дону, где запланирован матч с Хорватией.

Новости чемпионата
Московское метро в дни поздних матчей ЧМ будет работать дольше 16:40
Кокорин пожелал сборной России удачи на чемпионате мира 16:39
Глушаков признался, что задумывался об уходе из сборной России 16:28
Дворкович попросил работодателей отпустить сотрудников на открытие ЧМ 16:08
Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 13:00

Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 13:00

В Москве стартует чемпионат мира по футболу. На стадионе "Лужники" хозяйка мирового первенства Россия сыграет с командой Саудовской Аравии. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17.30

Английским хулиганам запретили посещение матчей ЧМ-2018 12:12

Английским хулиганам запретили посещение матчей ЧМ-2018 12:12

Футбольные хулиганы из Англии не попадут на матчи чемпионата мира по футболу-2018 в России. Фанатов, которые неоднократно нарушали правила во время предыдущих крупных турниров, вынудили сдать паспорта

Почему сборная России должна победить. Отвечают Ловчев и Кононов 10:53

Почему сборная России должна победить. Отвечают Ловчев и Кононов 10:53

Обозреватель "РГ" и главный тренер тульского "Арсенала" в "Футболе на высоте" объясняют, как российской команде, которая не побеждала семь матчей, наконец, победить

Как доехать, где переночевать и поесть на чемпионате мира 13.06.2018

Как доехать, где переночевать и поесть на чемпионате мира 13.06.2018

"РГ" составила подробный путеводитель по 11 городам, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Где разместиться, на чем передвигаться и куда пойти поесть - ответы на эти вопросы в нашем материале