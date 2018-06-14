Фанаты из Бразилии больше двух лет добирались до России

По признанию гостей донской столицы, свое путешествие они планировали семь лет, и специально для этого приобрели в аэрокосмическом музее Бразилии джип 1946 года выпуска.

- На протяжении пяти лет я работал над машиной, полностью ее реконструировал: поменял подвеску, двигатель, добавил все необходимое для путешествия: плиту, раковину, холодильник, стол, стулья, шкаф для вещей и место для посуды. На крыше установил палатку, - рассказал Линхо Бергамин.

Он, кстати, инженер-механик по специальности и потому смог превратить старый автомобиль в дом на колесах. В путешествие болельщики отправились в день своей свадьбы, 12 марта 2016 года, и путь начали из бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул - родины футболиста Роналдиньо.

Как оказалось, путешествуют бразильцы не только ради мирового первенства, а реализуют благотворительный проект "Битва с грустью": они посещают госпитали, проводят платные конференции, а на вырученные деньги покупают оборудование для пациентов. Идея посетить чемпионат мира родилась у них спонтанно, и они решили поддержать бразильских футболистов.

- У нас билеты на пять матчей, и после игры Бразилии в Ростове-на-Дону мы поедем в Санкт- Петербург", - рассказал Линьо Бергамин, а его супруге понравилось российское гостеприимство.

После первенства молодые люди отправятся в Северную Европу, потом в Италию и Турцию, а затем через всю Азию - в Австралию. В общей сложности Ванесса Зандона Сартори и Линхо Бергамин проедут 179 тысяч километров. На все их путешествие уйдет пять лет.

Кстати

Болельщики из Исландии Кьяртанссон и Йонссон также едут на ЧМ-2018 на автомобиле. Для своего путешествия они выбрали российскую машину - "Ниву". 16 июня исландские фанаты планируют прибыть в Москву, где сборная Исландии сыграет с командой из Аргентины. 21 июня по курсу Волгоград - здесь исландцы проведут матч со сборной Нигерии. 26 июня фанаты навестят Ростов-на-Дону, где запланирован матч с Хорватией.