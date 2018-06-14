Власти: ФК "Кубань" переименуют в "Екатеринодар"

Футбольный клуб "Кубань" на днях сменит свое название: он будет переименован в ФК "Екатеринодар" и в предстоящем сезоне выступит в зоне "Юг" второго российского дивизиона.

Об этом сегодня, отвечая на вопрос корреспондента "РГ" о будущем старейшей в регионе команды, сообщил во время общения с журналистами в Сочинском городском пресс-центре ЧМ-2018 вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

- Задача, которую мы ставим перед клубом, - это выйти по итогам первенства страны в первый дивизион - Футбольную национальную лигу, - сказал заместитель главы края. - Тайны в случившемся с "Кубанью" никакой нет: все прекрасно понимают, что у клуба накопились сумасшедшие долги. Они-то и тянут его вниз. Уже есть инвесторы, которые готовы финансировать клуб, вкладывая в него достаточно серьезные деньги. Но необходимо, чтобы не было этих "хвостов", за которые надо кому-то рассчитываться.

Как мы уже рассказывали, ФК "Кубань" не получил лицензию РФС и вылетел из ФНЛ во второй российский дивизион. Но, как выяснилось, ее нынешнее финансовое положение не позволит вообще остаться команде с таким названием в профессиональном российском футболе. Вице-губернатор Андрей Коробка (он курирует команду в администрации края), в недавнем интервью газете "Кубанские новости" сообщил, что власти региона пытались всеми способами погасить накопленную задолженность. "За два года из четырех миллиардов рублей осталось погасить 2,8, при этом наш клуб участвовал в первенстве. Но дальше так продолжаться не может", сообщил он.

По его словам, "ситуация складывается следующим образом: футбольный клуб продолжит свое существование, но команда временно сменит название. Это необходимо из-за того, что регламентом РФС предусмотрено, что клуб не имеет права использовать предыдущее название в течение двух лет".

Что касается будущего ФК "Кубань", то клуб, судя по всему, ожидает процедура банкротства.

Имя главного тренера ФК "Екатеринодар", который будет выступать в традиционной для "Кубани" желто-зеленой форме, пока не называется. Главный претендент на этот пост - пока еще действующий главный тренер "Кубани" Евгений Калешин.