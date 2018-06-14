В Сочи к ЧМ-2018 запаслись мороженым и пивом

В олимпийской столице к чемпионату мира по футболу запаслись мороженым, соками и пивом. Только быстротающего лакомства на курорт завезли 620 тонн.

- Предприятия оптовой торговли муниципалитета для удовлетворения спроса гостей и жителей курорта закупили 620 тонн мороженого. Причем для его хранения дополнительно привлечено 1350 холодильников. Плюс завезено 3210 тонн безалкогольных напитков и 3670 тонн пива, - рассказал на пресс-конференции первый вице-мэр Сочи Анатолий Рыков.

Напомним, сегодня матчем сборных России и Саудовской Аравии стартует футбольный ЧМ-2018, который продлится до 15 июля. В Сочи же первая игра пройдет уже завтра - 15 июля, на поле местного стадиона "Фишт" встретятся команды Испании и Португалии.