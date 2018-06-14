Новости

Власти: ФК "Кубань" переименуют в "Екатеринодар" 13:27
В Сочи рассказали о судьбе стадиона "Фишт" после ЧМ-2018 13:25
В Москве бездомные открыли свой чемпионат по футболу 13:24
СМИ назвали условия перехода Головина в "Ювентус" 13:18
В Москве Лукашенко сыграл в футбол с Забивакой 13:12
Украина откроет 8 визовых центров в России 13:10
В Кремле прокомментировали совет депутата россиянкам перед ЧМ-2018 13:08
Появились первые внятные сведения о спин-оффе "Игры престолов" 13:07
ГД: Создание группировки военных на Азове - игра на западную публику 13:07
Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 13:00
В Петербурге предложили установить мемориальную доску Балабанову 12:59
Для участников и гостей ЧМ в Подмосковье подготовили шесть больниц 12:51
Песков прокомментировал упреки в адрес России 12:50
В выходные будет закрыта часть Филевской линии метро 12:50
Ростовский суд вынес приговор участнику теракта в Буденновске 12:44
Сборная Уругвая по футболу прилетела в Екатеринбург 12:37
В Словакии раскопали оссуарий XII века 12:36
Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Говорухина 12:35
Врезавшийся на Волге катамаран не имел государственной регистрации 12:31
Актер Евгений Герасимов назвал Станислава Говорухина "верным человеком" 12:22
Найден пропавший 2000 лет назад город Бассания 12:21
Депутаты сдали кровь в День донора 12:15
В Кремле появилось новое управление 12:15
В Сочи к ЧМ-2018 запаслись мороженым и пивом 12:10
На Урале полицейский патруль спас женщину с эпилепсией 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
14.06.2018 12:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Врезавшийся на Волге катамаран не имел государственной регистрации

Текст: Марина Бровкина (Волгоград)

Катамаран, столкнувшийся с баржей в Волгограде, на момент аварии был исключен из реестра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области
Следствие назвало предполагаемого виновника трагедии на Волге

По информации МЧС России, на борту катамарана в нарушение установленных правил размещались ранее присвоенные регистрационные номера, которые на момент аварии уже были недействительны. В 2016 году катамаран получил положительное заключение о годности к плаванию. Но через год он был исключен из соответствующего реестра, на основании поступившего заявления о том, что его собирались использовать в коммерческих целях. На учете ГИМС находятся только те маломерные суда, которые используются в личных, а не коммерческих целях.

После того, как катамаран был снят с учета, до 11 июня 2018 года он в акваторию Волги не выходил. Катамаран располагался на базе для маломерных судов "Волжский Ветер" более чем в 2,5 километрах ниже по течению от места ЧП на правом берегу реки Волги.

Данная база маломерных судов была освидетельствована Центром ГИМС МЧС России по Волгоградской области 27 апреля, по результатам было выдано разрешение на ее эксплуатацию. Во время освидетельствования маломерных судов, незарегистрированных в установленном порядке, выявлено не было.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области
В Волгограде после гибели 11 человек задержан владелец лодочной станции

Как сообщает МЧС России, факторами, способствовавшими трагедии, стали отсутствие у судоводителя права управления маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, отсутствие у катамарана государственной регистрации, а также выпуск незарегистрированного маломерного судна со стоянки.

МЧС России будет инициировать проверки мест базирования маломерных судов и их стоянок после столкновения катамарана с баржей в акватории Волги в Волгограде.

Напомним, что на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, пять человек были спасены.

Главное сегодня

ЦИК назначил дополнительные выборы в Госдуму
Загранпаспорта и водительские права подорожают
Трамп объяснил, почему Россия должна вернуться в G8
В Киеве рассказали о намерении Украины обмануть МВФ
Турция предложила России совместно производить С-500