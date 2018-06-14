Врезавшийся на Волге катамаран не имел государственной регистрации

Катамаран, столкнувшийся с баржей в Волгограде, на момент аварии был исключен из реестра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

По информации МЧС России, на борту катамарана в нарушение установленных правил размещались ранее присвоенные регистрационные номера, которые на момент аварии уже были недействительны. В 2016 году катамаран получил положительное заключение о годности к плаванию. Но через год он был исключен из соответствующего реестра, на основании поступившего заявления о том, что его собирались использовать в коммерческих целях. На учете ГИМС находятся только те маломерные суда, которые используются в личных, а не коммерческих целях.

После того, как катамаран был снят с учета, до 11 июня 2018 года он в акваторию Волги не выходил. Катамаран располагался на базе для маломерных судов "Волжский Ветер" более чем в 2,5 километрах ниже по течению от места ЧП на правом берегу реки Волги.

Данная база маломерных судов была освидетельствована Центром ГИМС МЧС России по Волгоградской области 27 апреля, по результатам было выдано разрешение на ее эксплуатацию. Во время освидетельствования маломерных судов, незарегистрированных в установленном порядке, выявлено не было.

Как сообщает МЧС России, факторами, способствовавшими трагедии, стали отсутствие у судоводителя права управления маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, отсутствие у катамарана государственной регистрации, а также выпуск незарегистрированного маломерного судна со стоянки.

МЧС России будет инициировать проверки мест базирования маломерных судов и их стоянок после столкновения катамарана с баржей в акватории Волги в Волгограде.

Напомним, что на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, пять человек были спасены.