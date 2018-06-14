Сборная Уругвая по футболу прилетела в Екатеринбург

Футбольная сборная Уругвая прилетела в Екатеринбург на первый матч с командой Египта. Спортсменов разместили в отеле неподалеку от аэропорта Кольцово.

Уругвай - самая маленькая по населению страна, сборная которой выигрывала чемпионат мира. При этом команда одна из самых титулованных: она дважды выигрывала ЧМ и столько же раз становилась победителем олимпиад.

В Екатеринбурге на групповом этапе турнира уругвайцам предстоит сразиться с командой Египта - матч состоится 15 июня. Напомним, соперники прилетели в столицу Среднего Урала накануне вечером.