Рябков: В мире могут появиться новые страны с ядерным потенциалом

Нельзя полностью исключить появление новых стран с военным ядерным потенциалом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на конференции "50 лет со дня открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия: достижения, вызовы и перспективы".

"Не будь ДНЯО, ядерным оружием к настоящему моменту теоретически могли бы обзавестись до 50 стран. И хотя мы не можем полностью исключить появление новых государств с военным ядерным потенциалом, тем не менее, без договора ситуация была бы гораздо хуже, - отметил Рябков. - Очевидно, что ДНЯО существенным образом ограничивает политические и экономические возможности для создания или приобретения ядерного оружия".

По мнению дипломата, нынешняя международная обстановка, которая характеризуется ростом стратегической непредсказуемости, оказывает негативное влияние на ДНЯО. В таких условиях к вопросу о всеобщем ядерном разоружении надо подходить "трезво и реалистично". "Движение в направлении ядерного разоружения должно быть взвешенным и поэтапным", - подчеркнул замминистра.

"Отказ США от линии на ратификацию Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний и создание у себя условий для ускоренного возобновления ядерных испытаний наносит серьезнейший удар по договору, - сказал он. - Необходимы объективный анализ происходящего вокруг ДВЗЯИ и принятие адекватных мер по формату участия в уже созданных структурах государства, которое ратифицировать договор не собирается".

Россия со своей стороны строго выполняет все свои обязательства в сфере ядерного разоружения, заявил он. "РФ за последние 30 лет внесла беспрецедентно значимый вклад в продвижение к безъядерному миру, сократив размеры своего ядерного потенциала на 85 процентов. Мы также в четыре раза сократили количество нестратегических ядерных вооружений и перевели такое оружие в категорию неразвернутого, сосредоточив его на базах центрального хранения в пределах национальной территории", - проинформировал Рябков.

По словам дипломата, "для дальнейшего процесса ядерного разоружения необходимо сосредоточить усилия международного сообщества, прежде всего, на решении актуальных проблем в области международной безопасности и стабильности". Среди них - выход США из договора по ПРО, ничем не ограниченное одностороннее развертывание систем глобальной ПРО США, отказ от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, разработка высокоточных стратегических наступательных вооружений в неядерном оснащении, перспектива вывода ударных вооружений в космос, дисбаланс в сфере обычных вооружений. Неурегулированность всех этих проблем "подрывает доверие между государствами и сводит на "нет" все разоруженческие усилия", отметил замминистра.

Что касается денуклеаризации Корейского полуострова, то "сейчас важно воздерживаться от провокационных действий, от выдвижения ультимативных и невыполнимых требований". "Было бы большой ошибкой в очередной раз упустить появившуюся, в том числе благодаря конструктивному настрою КНДР и Республики Корея, возможность наладить регулярный, предметный диалог по ядерной проблеме Корейского полуострова", - заявил Рябков.