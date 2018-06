Робби Уильямс спел на открытии чемпионата мира по футболу в России

Церемония открытия на стадионе "Лужники" в Москве прошла красиво, величественно и празднично. А самый популярный певец Великобритании Робби Уильямс охотно прилетел спеть на ней, несмотря на недовольство иных английских политиков. Артист гордо вышел на футбольное поле, оглядывая его и уважительно улыбаясь. Он начал выступление с попурри на два своих хита - Freedom и Let Me Entertain You.

В России Робби Уильямс бывает часто. И не только в мировых турне, порой поет и на корпоративах. Несколько лет назад после визита на свадьбу даже сочинил очередной хит - Party Like A Russian. Однако нынешний концерт был для самого Робби Уильямса, безусловно, самым важным и долгожданным. Он и сам рассказал об этом:

- Спеть перед 80 тысячами болельщиков - это осуществление моей детской мечты!

Робби Уильямс ведь и сам давний болельщик. Будет переживать в России за сборную Англии. Кстати, в Лужниках" он и сам продемонстрировал завидную спортивную форму.

Без устали и не сбивая дыхания, Робби Уильмс расхаживал во время пения по полю "Лужников". Затем взобрался на небольшую сцену в виде половины футбольного мяча. И спел уже дуэтом с российской оперной певицей Аидой Гарифуллиной другой свой хит - красивую и светлую балладу Angels.

Но и после этого продолжил свой "матч": исполнил и Feel, и Rock DJ. Зрители на стадионе уже азартно танцевали и подпевали. После чего Робби Уильям завершил сет и ушел на трибуну: приближалось время начала первого матча чемпионата мира - Россия - Саудовская Аравия.

Вот такой бодрый и полезный "разогрев" получился у нашей сборной. Даже поверилось, что Робби Уильямс добавит нашей команде энергии, победного настроя, а может и станет ее новым "талисманом" на уже стартовавшем футбольном первенстве.