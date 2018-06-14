Роберто Карлос: Мне очень понравилась сборная России
Чемпион мира в составе сборной Бразилии, экс-игрок "Реала" и "Анжи" Роберто Карлос заявил, что впечатлен игрой сборной России в первом матче чемпионата мира с Саудовской Аравией (5:0).
- Мне очень понравилась сборная России. В этой команде играют Смолов и Габулов, которых я отлично знаю по "Анжи". Желаю парням, всей сборной России, удачи на чемпионате мира, - сказал Роберто Карлос корреспонденту "РГ".
Напомним, следующий матч сборная России проведет против Египта 19 июня в Санкт-Петербурге.
Роберто Карлос: Мне очень понравилась сборная России. Со Смоловым и Габуловым мы вместе играли. Желаю им и всей сборной удачи на чемпионате мира. pic.twitter.com/653U28k77B— Артем Локалов (@lokalov) 14 июня 2018 г.
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