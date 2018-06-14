Роберто Карлос: Мне очень понравилась сборная России

Чемпион мира в составе сборной Бразилии, экс-игрок "Реала" и "Анжи" Роберто Карлос заявил, что впечатлен игрой сборной России в первом матче чемпионата мира с Саудовской Аравией (5:0).

- Мне очень понравилась сборная России. В этой команде играют Смолов и Габулов, которых я отлично знаю по "Анжи". Желаю парням, всей сборной России, удачи на чемпионате мира, - сказал Роберто Карлос корреспонденту "РГ".

Напомним, следующий матч сборная России проведет против Египта 19 июня в Санкт-Петербурге.