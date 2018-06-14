Российский арбитр Карасев будет работать на матче Марокко - Иран
Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч чемпионата мира по футболу-2018. Он будет резервным рефери на игре группы В между сборными Марокко и Ирана.
Как сообщается на официальном сайте ФИФА, в судейской бригаде будет и еще один россиянин - резервным ассистентом арбитра назначен Антон Аверьянов. Главный арбитр встречи - турок Джюнейт Чакыр. Помогать ему будут его соотечественники Дюран Бахаттин и Онгун Тарик.
Матч между сборными Марокко и Ирана состоится 15 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00. Чуть позже в рамках группы В пройдет также игра между Испанией и Португалией. Этот матч примет Сочи, он начнется в 21:00.
Ну а стартует чемпионат мира сегодня. В 18:00 по московскому времени прозвучит стартовый свисток аргентинца Нестора Питаны, и на столичной арене "Лужники" начнется матч между сборными России и Саудовской Аравии. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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