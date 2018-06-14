С 1 июля банки обязаны отчитываться о результатах хакерских атак

Банки с 1 июля будут обязаны отчитываться перед ЦБ РФ об объеме похищенных хакерами средств и суммах, возмещенных пострадавшим клиентам.

Для этого регулятор изменил форму отчетности о событиях, связанных с нарушением защиты информации при переводе денежных средств. С этого же дня вступает в силу изменения в положение ЦБ №382-П, согласно которым банки обязаны информировать ФинЦЕРТ Банка России об инцидентах в сфере кибербезопасности. Сейчас информационный обмен доброволен.

Анализ отчетности по новой форме позволит понять, как работает норма, обязывающая банк возместить физлицу в полном объеме похищенные с его счета деньги, если хищение было обнаружено им вовремя (статья 9 закона о национальной платежной системе), рассказывал ранее и.о. директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев в интервью "РГ".