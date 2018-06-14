США и Южная Корея прекращают совместные маневры ради дружбы с Пхеньяном

Сюжет о возможной отмене американо-южнокорейских учений получил развитие. Сегодня президент Южной Кореи признал возможность такого сценария, а СМИ сообщили, что Сеул и Вашингтон уже решили прекратить одни маневры и могут в случае нормализации отношений с КНДР вскоре отказаться от ряда других совместных учений.

Напомним, что тема о прекращении американо-южнокорейских учений была озвучена президентом США Дональдом Трампом в ходе пресс-конференции, которую он провел 12 июня в Сингапуре по итогам своей исторической встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп признал, что маневры провоцируют Пхеньян, а также отметил, что учения слишком дороги для Вашингтона. Он озвучил возможность, что они будут в дальнейшем сокращены либо вообще прекращены.

Судя по всему, нынешнее южнокорейское правительство во главе с президентом Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ином согласно, что учения провоцируют КНДР, а потому ради стабилизации ситуации в регионе их надо отменять. Сегодня в ходе заседания Совета национальной безопасности РК Мун дал понять, что подобный сценарий вполне возможен.

"Если Северная Корея начнет искренне реализовывать меры по денуклеаризации, а также если межкорейский и американо-северокорейский диалоги по снижению военной напряженности продолжатся, то на основе зафиксированных в Пханмунчжомской декларации мер по укреплению доверия необходимы гибкие перемены к вопросу о военном давлении на Север. Это также означает, что мы осторожно и внимательно изучим соответствующие сценарии в отношении наших совместных с США военных учений", - заявил Мун Чжэ Ин во время совещания СНБ РК. Президент Кореи при этом дал указание подчиненным провести консультации по этому вопросу с США.

Насколько можно судить, эти слова Муна лишь легализовали для общественности уже стартовавший процесс, когда Сеул и Вашингтон уже в полной мере обсуждают отмену учений. Тут же в южнокорейских СМИ появились сообщения о том, что США и РК уже решили отменить как минимум одни из трех ежегодных совместных маневров и могут прекратить и остальные, которые так нервируют Пхеньян.

Как сообщило информагентство "Ёнхап" со ссылкой на источники в министерстве обороны РК, Сеул и Вашингтон уже начали согласовывать конкретные технические шаги, чтобы прекратить крупномасштабные учения Ulchi-Freedom Guardian (UFG), которые ежегодно проводятся в августе и где участвуют с со стороны США и РК десятки тысяч военных и большое количество боевой техники. Кроме того, союзники также обсуждают возможность отмены и двух других крупных учений - Key Resolve (KR) и Foal Eagle (FE), которые проходят ежегодно весной и куда вовлечены сотни тысяч человек.

"Насколько мне известно, новые меры не коснутся наших собственных учений, которые проводим мы самостоятельно в рамках поддержания боеготовности отдельных подразделений, а речь идет о тех маневрах, где задействованы США и куда часто привлекаются стратегические виды вооружений. Если говорить прямо, то обсуждается возможность отмены в итоге всех трех крупномасштабных маневров Кореи и США - Ulchi-Freedom Guardian, Key Resolve и Foal Eagle”, - цитирует информагентство слова источника в минобороны Южной Кореи.

Офицер добавил, что, как видится, пока Трамп ведет активные переговоры с КНДР, то никаких крупных учений США и РК не будет. С другой стороны военный подчеркнул, что крупные учения ВВС США и РК Vigilant Ace и Max Thunder прекращаться не будут, так как это маневры действительно нужны для поддержания боеготовности и обычно проводятся так, чтобы прямо не угрожать КНДР.

Отметим, что Пхеньян обычно очень чувствительно реагировал именно на проведение "большой тройки” только что названных учений - UFG, KR и FE. В них США регулярно задействуют авианосные ударные группировки, стратегические бомбардировщики, истребители-"невидимки”, атомные подлодки и прочую технику. При этом Сеул и Вашингтон не скрывали, что в последние годы практикуются и в наступательных действиях в отношении КНДР, включая сценарий высадки десанта в Северной Корее, захвата Пхеньяна и ликвидации высшего руководства КНДР вплоть до Ким Чен Ына.

КНДР же называла все эти маневры отработкой вторжения, провокациями и отвечала ракетными, а иногда и ядерными испытаниями. Это провоцировало замкнутый круг, когда союзники и КНДР обвиняют друг друга в нагнетании напряженности и устраивают гонку вооружений, делая ситуацию в регионе опасной. В последние годы все выглядело так, что в регионе может начаться война, так как КНДР стала запускать баллистические ракеты, способные достигать США, а Соединенные Штаты стягивали к Корейскому полуострову группировки, которых было вполне достаточно для начала полномасштабных военных действий против Северной Кореи.

Трудно сейчас сказать, чем в итоге вся эта история закончится, но стоит признать, что США и Южная Корея стали как минимум серьезно обсуждать меры по снижению напряженности. Похоже, что это стало ответом на соответствующие жесты КНДР по прекращению ракетно-ядерных испытаний, закрытию и ликвидации соответствующих полигонов. Если все так и продолжится, то в регионе начато движение в сторону стабилизации ситуации и укреплению мира. Лидеры США, КНДР и РК, похоже, нашли ту общую опору, с которой начали движение в одном направлении, в сторону взаимных компромиссов и уступок.