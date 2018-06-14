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14.06.2018 08:39
Рубрика: Легковые авто

Стартовали продажи футбольной версии внедорожника УАЗ "Патриот"

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Ульяновский автомобильный завод не смог остаться в стороне стартующего сегодня чемпионата мира по футболу. В продажу поступила специальная футбольная версия внедорожника "Патриот".

Машина создана на основе комплектации "Престиж", в которой есть круиз-контроль, функция "вежливый свет", датчики парковки, подогрев передних сидений и рулевого колеса, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном. Оснащение дополнено климат-контролем, атермальными задними стеклами и набором стилистических элементов.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Так, автомобиль получил эксклюзивный окрас "Синий Байкал" и особый дизайн колес, специальные шильдики и графику по бокам. Обивка кожаных сидений тисненная с текстурой в виде "ромбиков" по аналогии с футбольным мячом. По-иному оформлены стояночный тормоз и рычаг коробки передач.

Цены на такой "футбольный" внедорожник начинаются от 995 тысяч рублей. Обычный "Патриот" в комплектации "Престиж" стоит от 929 тысяч рублей.

Продажи УАЗ в 2018 году упали за 5 месяцев на 7% на фоне роста рынка в целом на 20%.

Напомним, в этом году "Патриот" ждет обновление. Автомобиль получит другой двигатель, а также незначительные изменения в интерьере.

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#УАЗ