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14.06.2018 14:11
Рубрика: Экономика

В Госдуме оценили предложение по повышению пенсионного возраста

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме появились первые комментарии предложенной правительством РФ пенсионной реформы. Скоро нижней палате предстоит ее обсуждать после внесения резонансного документа.

Напомним, кабмин предложил поэтапно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, о чем заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Правительство РФ на своем заседании одобрило законопроект, позже сообщил журналистам помощник президента Андрей Белоусов.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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В реформу закладывается достаточно длительный переходный период - 10 и 16 лет для мужчин и женщин соответственно. Сегодняшних получателей пенсий изменения не коснутся, подчеркивалось на заседании.

"Проект закона мы ждем к внесению в Государственную Думу, чтобы всесторонне обсудить на площадках парламентских комитетов", - заявил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников "Единой России", депутат Госдумы Сергей Боярский.

Он напомнил, что нынешяя пенсионная "планка" в 55 и 60 лет (для женщин и мужчин соответственно) появилась в 1956 году. И очевидно, что за более чем 60 лет продолжительность периода трудоспособности человека существенно увеличилась, делает вывод депутат.

Также Боярский напомнил, что только за 2000-2017 годы продолжительность жизни россиян выросла на 8,5 лет.

"Государство принимает решение о необходимости увеличения пенсионного возраста исходя из объективной необходимости привести его в соответствие с современным возрастом утраты трудоспособности", - добавил Боярский.

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