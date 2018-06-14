В Госдуме рассказали о месте и времени прощания с Говорухиным

В Аппарате Госдумы сообщили, где и когда можно будет проститься с ушедшим из жизни известным режиссером и депутатом Станиславом Говорухиным.

Завершая пленарное заседание Госдумы, спикер палаты Вячеслав Володин сообщил, что прощание со Станиславом Говорухиным состоится в субботу, 16 июня, церемония начнется в 9:00 утра.

Позже в думском аппарате уточнили детали. Согласно сообщению, прощание состоится в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. "Церемония продлится до 13.00. Похоронен Станислав Говорухин будет в Москве на Новодевичьем кладбище", - сообщили в аппарате.

Народный артист России, глава Комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался сегодня на 83 году жизни.