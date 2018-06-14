Ван Бастен оценил матч России и Саудовской Аравии
Легендарный голландский футболист Марко ван Бастен прокомментировал результат матча Россия - Саудовская Аравия на чемпионате мира, в котором российская сборная разгромила соперника 5:0.
- Я счастлив! - так отреагировал ван Бастен на вопрос корреспондента "РГ", как он оценивает такой результат в первом матче чемпионата мира.
Напомним, в этом году - 10 лет как сборная России обыграла сборную Голландии на чемпионате Европы и вышла в полуфинал турнира. Ван Бастен был главным тренером той команды.
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