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14.06.2018 22:30
Рубрика: Спорт

Ван Бастен оценил матч России и Саудовской Аравии

Текст: Артем Локалов

Легендарный голландский футболист Марко ван Бастен прокомментировал результат матча Россия - Саудовская Аравия на чемпионате мира, в котором российская сборная разгромила соперника 5:0.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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- Я счастлив! - так отреагировал ван Бастен на вопрос корреспондента "РГ", как он оценивает такой результат в первом матче чемпионата мира.

Напомним, в этом году - 10 лет как сборная России обыграла сборную Голландии на чемпионате Европы и вышла в полуфинал турнира. Ван Бастен был главным тренером той команды.

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