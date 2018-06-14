Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018

За несколько часов до стартового свистка "Лужники" стали центром мира, и это - не преувеличение. Пространство вокруг и внутри стадиона вместило в себя все многообразие палитры планеты Земля. Мексиканцы в сомбреро, колумбийцы в причудливых масках, аргентинцы, китайцы, перуанцы, бразильцы - причудливый микс необычных костюмов, диковинных лиц и иностранной речи.

В такие только моменты по-настоящему понимаешь, насколько объединяющим началом может быть футбол. Неожиданно много было гостей из Саудовской Аравии: они вроде бы не фигурировали в списках самых активных покупателей билетов, а в итоге заняли внушительный сектор за одними из ворот, откуда весь матч не прекращалась барабанная дробь. Плюс по всей чаше стадиона были разбросаны островки людей с зелеными флагами, довольно шумно поддерживавших свою команду.

Впрочем, их песни утонули во всеобщем реве, которым "Лужники" встретили церемонию открытия чемпионата мира. Она получилась непродолжительной и динамичной. Всемирно известный певец Робби Уильямс эмоционально исполнил попурри из своих хитов в сопровождении российской оперной певицы Аиды Гарифуллиной, появившейся на стадионе на величественной жар-птице.

Последним штрихом церемонии открытия стали выступления президента России Владимира Путина и главы ФИФА Джанни Инфантино. "Желаю всем командам успеха, а болельщикам - незабываемых впечатлений. Добро пожаловать в Россию", - сказал президент нашей страны.

Свое напутствие, но уже непосредственно футболистам сборной России высказали и болельщики. Когда зазвучал национальный гимн, на одной из трибун появился баннер со словами: "Играй за нас. За всех. За каждого". Неизвестно, успели ли прочитать это послание игроки, вышедшие в стартовом составе нашей команды. Он, кстати, абсолютно не изменился по сравнению с тем, что Станислав Черчесов выставил на последний перед ЧМ-2018 товарищеский матч с Турцией (1:1). Но почти наверняка можно предположить, что эмоции переполняли футболистов не меньше, чем болельщиков.

Видимо, этим и можно объяснить не очень уверенное начало в исполнении хозяев поля. Впрочем, стартовый мандраж наши перебороли довольно быстро и уже на 12-й минуте повели в счете. Юрий Жирков подал мяч в аравийскую штрафную с углового, а Александр Головин закинул его туда же после выноса: в нужной точке оказался Юрий Газинский, точно пробивший головой в дальний угол саудовских ворот - 1:0. Это был первый официальный матч Юрия за национальную команду, соответственно, и гол стал для него первым в футболке сборной.

На кураже подопечные Станислава Черчесова, который всем видом пытался демонстрировать спокойствие, попытались развить успех. У россиян прошли несколько острых атак, но сказалась старая болезнь, а именно отсутствие последнего паса. А тут еще очень некстати травму, несовместимую с продолжением матча получил Алан Дзагоев, повредивший мышцы задней поверхности бедра. На 24-й минуте вместо него на поле вышел Денис Черышев.

С уходом Дзагоева сборная немного завяла, но лишь для того, чтобы ударно провести концовку тайма. Аравийские защитники ошиблись под прессингом соперника: бесхозный мяч, подобранный Головиным, был отправлен в центр, а оттуда на набегавшего Черышева, который на везении освободился от двух опекунов и хлестко пробил в ближний угол - 2:0. Для Дениса этот гол, как и для Газинского, тоже стал в сборной первым!

Во втором тайме наши уже спокойной контролировали ход игры и логично довели счет до крупного. На 71-й минуте едва вышедший на газон Артем Дзюба откликнулся на ювелирную передачу Головина и открыл счет своим голам на чемпионатах мира - 3:0.

С каждой минутой, приближавшей окончание встречи, трибуны все смелее и настойчивей выносили свой вердикт: "Молодцы! Молодцы!". Под этот заслуженный аккомпанемент сборная в уже добавленное время забила еще дважды. Сначала Денис Черышев потрясающим по красоте ударом внешней стороной стопы оформил дубль, а еще через мгновение со штрафного забил Александр Головин, до этого отметившийся дублем ассистентским.

Финальный свисток зафиксировал убедительную победу хозяев чемпионата мира - 5:0. Следующий матч россияне проведут 19 июня против сборной Египта в Санкт-Петербурге.