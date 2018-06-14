Алан Дзагоев получил травму в матче против Саудовской Аравии

Хавбек сборной России Алан Дзагоев не смог доиграть матч открытия чемпиона мира-2018 против Саудовской Аравии.

На 24-й минуте полузащитник получил травму. По предварительно информации, Дзагоев повредил мышцы задней поверхности бедра.

Сроки лечения будут определены по результатам предстоящего МРТ, однако понятно, что теперь дальнейшее участие Алана на домашнем чемпионате мира под большим вопросом.

Отметим, что Денис Черышев, вышедший на поле вместо Дзагоева, стал автором второго гола сборной России. Он отличился на 43-й минуте матча. Открыл счет Юрий Газинский на 12-й минуте. На данный момент матч продолжается.