Владимир Путин рассказал о великой силе футбола

На церемонии выступили Аида Гарифуллина и Робби Уильямс с песней Angels. На поле вынесли флаги 32 стран-участниц турнира. Британский певец также исполнил несколько других известных композиций: Feel, Rock DJ и Let me entertain you. Вместе с Роналдо и детьми Уильямс принял участие и в интерактиве. В представлении была задействована "огненная" Жар-птица, а также золотые лепестки - из них на поле появилось слово "Любовь"/"Love", а также: "Welcome" (Добро пожаловать).

На матч открытия чемпионата приехали иностранные лидеры и высокопоставленные чиновники ряда стран, среди них главы государств и правительств Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдавии, Панамы, Парагвая, Руанды, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии, а также наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам. Со многими из них президент России провел встречи в Кремле накануне и сегодня, перед матчем.

Перед началом матча России и Саудовской Аравии президент поздравил "всю большую, многонациональную, дружную мировую футбольную семью с началом главного турнира планеты". "Это грандиозное спортивное событие впервые проходит в России, и мы искренне рады этому", - заверил он под радостный гул трибун.

"В нашей стране футбол не просто самый массовый вид спорта. Футбол у нас по-настоящему любят. И эта любовь, что называется, с первого взгляда, с первого официального матча, который состоялся в России в 1897 году", - сказал Владимир Путин.

"Мы ответственно готовились провести у себя это грандиозное мероприятие и сделали все для того, чтобы болельщики, спортсмены, специалисты могли полностью погрузиться в атмосферу великолепного праздника футбола и, конечно, получили удовольствие от пребывания в России: открытой, гостеприимной, радушной, обрели здесь новых друзей, новых единомышленников", - подчеркнул глава государства.

"Нас - преданных поклонников футбола - без всякого преувеличения, миллиарды людей на планете, - продолжил президент. - И где бы мы ни жили, каким бы традициям ни следовали, нас всех любовь к футболу объединяет в одну команду, единую своей любовью к этой зрелищной, яркой, бескомпромиссной игре. И потому все члены этой команды хорошо понимают и чувствуют друг друга".

"В этом единстве, над которым не властны ни различия в языках, ни в идеологии, ни в вере, и заключается великая сила футбола, спорта в целом, сила его гуманистических начал", - уверен Путин. "Наша задача - сберечь эту силу, это единство для будущих поколений во имя развития спорта и укрепления мира и взаимопонимания между народами", - сказал он и пожелал всем командам успеха, а болельщикам - незабываемых впечатлений. "Добро пожаловать в Россию!" - заключил президент. Трибуны встретили его слова овациями.

Глава ФИФА Джанни Инфантино приветствовал всех на русском языке. "Дорогие друзья! Добро пожаловать на чемпионат мира", - сказал он. И продолжил уже на английском: "В течение месяца Россия и весь мир будут жить футболом. И из России футбол завоюет весь мир". "Спасибо, Москва! Спасибо, Россия!" - снова произнес он на русском языке.