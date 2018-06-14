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14.06.2018 17:20
Рубрика: Власть

Владимир Путин получил письмо от Ким Чен Ына

Текст: Кира Латухина
Фото: Сергей Куксин
Сегодня в Кремле президент России Владимир Путин встретился с председателем верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.

Гость передал Владимиру Путину послание от северокорейского лидера в большом конверте. А российский лидер подтвердил приглашение Ким Чен Ыну приехать с визитом в нашу страну.

"Хотел бы подчеркнуть, что мы, безусловно, приветствуем контакты, которые начались между лидером КНДР и президентом Республики Корея", - сказал президент РФ. "Приветствуем также и высоко оцениваем результаты встречи лидера Северной Кореи и президента США господина Трампа", - добавил он.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Впрочем, это только первый шаг на пути к полноформатному урегулированию, продолжил Путин: "Но благодаря доброй воле он сделан. Безусловно, это создает условия для дальнейшего движения вперед и снижает общий уровень напряжения вокруг корейского полуострова".

Благодаря этой встрече неблагоприятный возможный сценарий отодвинут, появились перспективы урегулирования всех проблем мирными, политико-дипломатическими средствами. "Россия всегда за это выступала, предпринимала необходимые для этого шаги. Мы и дальше готовы действовать в этом направлении. Вместе с вами предпринимать необходимые действия для налаживания контактов в том числе в сфере экономического сотрудничества", - заверил президент РФ.

"Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи, товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом. В том числе это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года. Можно сделать и отдельно", - заключил Путин.

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