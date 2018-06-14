Верховная Рада обманула МВФ

Принятый парламентом Украины под давлением ЕС и Международного валютного фонда (МВФ) закон о высшем антикоррупционном суде (ВАКС) в окончательной редакции содержит серьезный изъян, фактически освобождающий от ответственности уже выявленных украинских коррупционеров. Это в значительной степени лишает закон смысла, и в ЕС уже обещают внимательно разобраться с законодательными шалостями своих украинских контрагентов.

Внесенная за час до голосования и не озвученная в ходе обсуждения правка, гласит, что дела против коррупционеров, открытые до начала работы ВАКС, должны рассматриваться судами общей юрисдикции - после судебной реформы подконтрольными президенту, и там же проходить апелляцию. "Эта норма означает амнистию для всех топ-коррупционеров, чьи дела уже в судах. Это изменение предыдущих договоренностей и текста самого законопроекта прямо перед голосованием", - охарактеризовал выявленный в подписанном Петром Порошенко законе нюанс главный украинский "борец с коррупцией" Виталий Шабунин, близкий к посольству США председатель правления неправительственной организации "Центр противодействия коррупции". Одновременно на мошенничество Верховной Рады обратили внимание и депутаты из числа "еврооптимистов", в том числе и те, кто не читая текст, проголосовал за скандальный закон.

В Верховной Раде поспешили опровергнуть предъявленные обвинения: парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия официально заявил, что спорная норма была согласована с Венецианской комиссией, и более того - эта норма была внесена по ее требованию. Однако секретарь этого консультативного органа ЕС Томас Маркерт заявил, что "со стороны Венецианской комиссии не было такого требования".

Нужно пояснить, что дата создания ВАКС точно не определена: для этого требуется еще одно дающее старт решение Рады, а организационный процесс может занять, по оценкам украинских наблюдателей, минимум девять месяцев. Таким образом, полноценно работать ВАКС начнет в лучшем случае через год - то есть после президентских выборов, а в худшем срок его запуска киевские власти могут оттягивать до неприличия долго. Для Порошенко и его окружения, открыто называемых мировыми СМИ "главными коррупционерами Украины", это дает время для дальнейшего, и в перспективе - безнаказанного воровства. Но важнее для Киева то, что принятие закона о ВАКС разблокировало предоставление очередного транша от МВФ и миллиардного кредита от ЕС.

Однако деньги от Брюсселя пока не получены - вся сумма будет переведена на счета Нацбанка после начала работы ВАКС. Кроме того, для получения средств МВФ нужно еще повысить тарифы на ЖКХ - таково второе принципиальное требование фонда. При этом мошенничество киевских властей уже замечено в ЕС и будет должным образом оценено: так, официальный представитель ЕС на Украине Хьюг Мингарелли выразил озабоченность полученной от "еврооптимистов" информацией и пообещал высказать официальную позицию Евросоюза в течение нескольких дней.