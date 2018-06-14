Во Франции предотвращен теракт

Двое мужчин арестованы во Франции в связи с подозрением в подготовке теракта. Правоохранители обнаружили у преступников ножи, взрывное устройство и литературу экстремистского характера.

Предполагаемые террористы в настоящее время заключены под стражу. Как сообщают местные СМИ, им предъявлены официальные обвинения. Полиция продолжает расследование. Полицейские выясняют цели преступников и пытаются установить личности их возможных сообщников.

Напомним, что 12 июня французские правоохранители в Париже освободили четырех заложников. Их удерживал 26-летний выходец из Марокко. Мужчина угрожал применить оружие и взорвать бомбу.

К операции были привлечены сотрудники спецслужб. На место происшествия в срочном порядке прибыли пожарные и бригады скорой помощи. К счастью, никто из людей не пострадал.