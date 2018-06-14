Volkswagen заплатит Германии 1 млрд евро за "дизельгейт"

Прокуратура города Брауншвайг обязала Volkswagen выплатить один миллиард евро за экономические преступления, которые привели к обману потребителей. Это самый высокий штраф, когда-либо вынесенный в Германии. Volkswagen дал свое согласие на оплату всей суммы. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung. Ранее самый высокий штраф составлял 600 млн евро и был присужлен концерну Siemens за коррупционные сделки.

По словам прокуроров, Volkswagen признался в "организационных упущениях" и "несоблюдении обязанности по контролю" на предприятии, а именно в отделе разработки агрегатов. В результате автоконцерн с 2007 по 2015 годы произвел и продал 10,7 млн дизельных автомобилей с заведомо неправильно настроенными приборами очистки выхлопных газов и высоким выбросом вредных веществ.

Автоконцерн сообщил прокуратуре, что эти обвинения касаются лишь "высшего руководящего звена", а не членов совета директоров или наблюдательного совета концерна. Якобы бывший глава концерна Мартин Винтеркорн не знал о происходящем. Решение прокуратуры об оплате штрафа не означает, что автоконцерн будет выдвигать обвинение против Винтеркорна и требовать от него компенсации ущерба.

При расчете суммы штрафа прокуратура предусмотрела, чтобы этим не были бы затронуты юридические претензии потребителей к концерну. Следователи учли, что у VW должен остаться финансовый задел для оплаты компенсаций покупателей. Однако автоконцерн заявил, что компенсация ущерба для 2,4 миллиона клиентов в Германии не предусмотрена, так как все автомобили уже приведены в порядок.

Представитель одного из самых крупных автопроизводителей мира заявил изданию, что Volkswagen "признает свою ответственность за дизельный скандал". Однако это не означает, что предприятие "автоматически признает свою вину". Ведь до сих пор непонятно, нарушает ли встроенное программное обеспечение законы Евросоюза. VW собирается использовать этот аргумент в суде, чтобы предотвратить возможные требования европейских клиентов, купивших автомобили, о которых идет речь.

Прокуратура продолжает расследование по подозрению в мошенничестве в отношении Винтеркорна и других обвиняемых.