В Израиле нашли 1000-летний амулет

Израильские археологи при раскопках в одном из самых старых районов Иерусалима обнаружили миниатюрный глиняный амулет, оберегавший владельца от сглаза.

Как сообщает Haaretz, амулет был изготовлен в IX или X веке нашей эры, то есть в эпоху Аббасидского халифата. На нем имеется хорошо читаемая надпись на арабском языке. Ученые перевели ее так: "Карим верит в Аллаха. Властелин миров - Аллах".

"Видимо, амулет принадлежал человеку по имени Карим, - говорит доктор Ифтах Шалеф из управления по делам древностей Израиля. - С незапамятных времен такие амулеты использовались для защиты от сглаза и злых духов".

Находка была сделана на территории парковки к югу от Храмовой горы. Датировку провели в Еврейском университете Иерусалима по каллиграфии, которая оказалась типичной для третьего периода правления Аббасидов.

Кроме того, установить возраст помог анализ слоя, в котором был найден амулет, и обнаруженных рядом артефактов - лампы и фрагментов керамики.