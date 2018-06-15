Белый дом не стал комментировать слова Трампа о российском Крыме

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать сведения о том, что президент США Дональд Трамп назвал Крым российским. Ранее о таком заявлении американского лидера сообщил информационный портал BuzzFeed.

По словам Сандерс, ей "ни о каком таком комментарии" не известно. "Я знаю, что об этом (заявлении президента США) сообщили. Но я не собираюсь комментировать частные переговоры (главы государства), в которых я не принимала участие, и о которых у меня нет информации", - цитирует ТАСС пресс-секретаря Белого дома.

По данным BuzzFeed, на недавнем саммите Группы семи в Канаде Трамп заявил остальным лидерам G7, что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке. Кроме того, американский лидер задался вопросом, почему его коллеги находятся на стороне Украины, которая является одной из самых коррумпированных стран в мире.