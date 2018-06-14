СМИ: Трамп на саммите G7 назвал Крым российским

Президент США Дональд Трамп на саммите "семерки" в канадской провинции Квебек назвал Крым российским, так как все жители полуострова разговаривают на русском языке.

Свою точку зрения хозяин Белого дома высказал в минувшую пятницу во время совместного ужина с лидерами стран-членов G7, сообщает портал BuzzFeed News со ссылкой на неназванные дипломатические источники. Первые лица государств обсуждали актуальную международную повестку.

Трамп был удивлен тем, что участники "группы семи" отстаивают интересы Киева. По словам американского президента, Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире.

Издание подчеркивает, что пока остается неясным, скажутся ли каким-либо образом заявления Трампа на внешнеполитическом курсе Вашингтона. Белый дом уклонился от комментариев на этот счет.

Ранее президент Дональд Трамп призвал вернуть Россию в G8. "Россия должна быть с нами за столом переговоров", - заявил он. Позже в интервью телеканалу Fox News политик разъяснил свою позицию. Возвращение Москвы в "восьмерку", по мнению Трампа, позволило бы в продуктивном ключе обсудить ситуации в Сирии и на Украине, а нахождение президента Владимира Путина за столом переговоров с руководителями стран G7 - наладить хорошие отношения с Кремлем.

Американского президента в свою очередь поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. "Россия должна вернуться в G8. Это в общих интересах", - написал он в своем Twitter.

Надежду на работу в новом формате выразил президент Франции Эмманюэль Макрон. "Мы надеемся провести в следующем году в Биаррице "восьмерку" с участием России, если она действительно продвинется по пути Минских договоренностей", - сказал французский политик.

Возвращение Москвы в G8 допустил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. "Для поиска решений по вопросам экономики и безопасности, с которыми сталкивается сегодня мировое сообщество, хотелось бы конструктивного участия России", - подчеркнул глава японского кабмина.