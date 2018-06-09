Премьер Италии выступил за присоединение РФ к "семерке"

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Россия должна вновь присоединится к "семерке".

"Что касается санкций, то Минские соглашения пока не выполнены. Но мы всем высказали свою позицию, что изолировать Россию никому не выгодно. Поэтому считаю и отстаиваю позицию Италии, что лучше скорее вернуться к формату "восьмерки" с Россией за столом переговоров", - отметил Конте в ходе саммита G7.

Ранее аналогичную точку зрения высказал и президент США Дональд Трамп, указав, что возвращение РФ в международное объединение принесет пользу всем сторонам, в том числе и Штатам.

Российские официальные лица, однако, подчеркивают, что Москва на данном этапе не заинтересована в скорейшем присоединении к "семерке". "Когда было принято решение о том, чтобы наши западные партнеры в "восьмерке" больше не участвовали и вернулись в свой формат "семерки", мы это восприняли как их решение и прекрасно работаем в других форматах, - отметил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. - И в ШОС, и в БРИКС, и особенно в "двадцатке", где разделяют наши подходы".