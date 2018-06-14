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14.06.2018 08:59
Рубрика: В мире

Трамп объяснил, почему Россия должна вернуться в G8

Текст: Александр Ленин

Возвращение России в G8 позволило бы в продуктивном ключе обсудить ситуации в Сирии и на Украине, считает президент США Дональд Трамп.

Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости
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Нахождение президента РФ Владимира Путина за одним столом переговоров с лидерами "группы", рассказал в интервью телеканалу Fox News американский руководитель, способствовало бы установлению Вашингтоном и другими странами "семерки" хороших отношений с Кремлем. Трамп пояснил, что четверть времени на саммите "семерки" в Канаде стороны посвятили обсуждению России.

Американский президент выступил за возвращение Москвы в G8 еще накануне саммита G7.

"Россия должна быть с нами за столом переговоров", - заявил он. Позицию Трампа поддержали сразу несколько лидеров стран-членов "семерки".

"Россия должна вернуться в G8. Это в общих интересах", - написал премьер-министр Италии Джузеппе Конте на свой странице в Twitter.

Надежду на восстановление работы "Большой восьмерки" выразил  президент Франции Эмманюэль Макрон, который недавно посетил Санкт-Петербург и провел переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

"Мы надеемся провести в следующем году в Биаррице "восьмерку" с участием России, если она действительно продвинется по пути Минских договоренностей", - заявил французский политик.

Возвращение Москвы в G8 допустил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. "Для поиска решений по вопросам экономики и безопасности, с которыми сталкивается сегодня мировое сообщество, хотелось бы конструктивного участия России", - подчеркнул он.

По словам руководителя японского кабмина, для создания предпосылок, которые способствовали бы возвращению России в G8, необходимо прилагать совместные усилия как России, так и участникам "семерки".

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