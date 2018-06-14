Трамп заявил о пользе личных встреч с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что его личные встречи с российским коллегой Владимиром Путиным помогли бы решить международные проблемы. Именно поэтому, по словам американского лидера, он выступает за возвращение РФ в Группу семи (G7) и возобновление формата "восьмерки" (G8).

В интервью телеканалу Fox News Трамп, говоря о саммите G7 в Канаде, заявил: "На днях вечером у нас был обед в Канаде, и, к примеру, если бы Владимир Путин вместо кого-то другого сидел рядом со мной за столом, я бы сказал: "Не сделаете ли вы мне одолжение и не уйдете ли из Сирии? Не сделаете ли вы мне одолжение и не уйдете ли из Украины?"

По мнению Трампа, у него, возможно, были бы с Путиным хорошие отношения. "Или, возможно, мы могли бы поговорить лучше, чем когда приходится звонить по телефону", - сказал глава Белого дома.

Напомним, после саммита ШОС в Циндао Путин ответил на вопрос журналистов о перспективах возвращения РФ в G8. По его словам, Россия и не выходила из клуба. "Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве", - сказал Путин.