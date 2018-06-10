Путин: Россия не выходила из G8

Президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами после саммита ШОС в Циндао, ответил на вопрос о перспективах возвращения России в "большую восьмерку" (G8). Он заявил, что Россия не выходила из клуба и ждет коллег в Москве. Журналисты попросили прокомментировать заявление президента США на эту тему.

Накануне саммита лидеров стран G7 (8 июня) Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация должна быть за столом переговоров "Большой семерки", нравится это кому-то или нет. Вскоре его поддержал новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Россия и не выходила" из этого формата", - ответил российский лидер.- "Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве", - сказал Путин.

По его словам, по паритету покупательной способности, согласно данным МВФ, страны ШОС "уже больше, чем страны "семерки"."Если в расчете на душу населения, что называется, семерочные страны побогаче, но объем экономики в странах ШОС больше. Ну и количество населения, конечно, больше намного - половина населения Земного шара", - отметил президент РФ.