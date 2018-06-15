Более двух миллионов футбольных фанатов приехали на ЧМ в Россию
Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию на чемпионат мира по футболу.
Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Она назвала ЧМ-2018 "праздником спорта".
Накануне, напомним, в Москве были организованы мероприятия, посвященные открытию чемпионата мира. В первом матче первенства сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Победа России на первом матче ЧМ-2018 вызвала бурю в Сети 12:21
Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира. Социальные сети отреагировали на победу нашей команды огромным количеством постов - как хвалебных, так и шуточных
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 09:34
Сегодня на стадионе "Фишт" в Сочи состоится матч между топ-сборными. На групповом этапе чемпионата мира-2018 сборная Португалии сыграет с Испанией. "РГ" проведет онлайн-трансляцию матча
Сборная России стартовала на ЧМ-2018 с крупной победы 14.06.2018
Сборная России стартовала на домашнем чемпионате мира по футболу с крупной победы над командой Саудовской Аравии - 5:0. Лучшим игроком матча открытия признан Денис Черышев, оформивший дубль
Черышев о дубле в матче открытия ЧМ-2018: Я даже не мечтал о таком 14.06.2018
Полузащитник Денис Черышев, оформивший дубль в матче Россия - Саудовская Аравия, признан лучшим игроком встречи. "Я был очень рад тому, что попал в состав и приехал на чемпионат мира, но о таком даже не мечтал", - отметил футболист