Более двух миллионов футбольных фанатов приехали на ЧМ в Россию

Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию на чемпионат мира по футболу.

Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Она назвала ЧМ-2018 "праздником спорта".

Накануне, напомним, в Москве были организованы мероприятия, посвященные открытию чемпионата мира. В первом матче первенства сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.