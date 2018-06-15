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15.06.2018 09:35
Рубрика: Авто

Центробанк обнародовал новые тарифы ОСАГО

Текст: Сергей Куликов

На официальном сайте Банка России опубликован проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии.

Фото: depositphotos.com
Цена на полис ОСАГО будет индивидуальной для каждого водителя

Проект вынесенного на публичное обсуждение документа предполагает расширение тарифного коридора базовых ставок по страховке. При этом нижняя граница коридора снижается для всех видов транспортных средств на 20 процентов. Верхняя граница снижается для мотоциклов и мотороллеров (на 10,9 процента), а также на 5,7 процента - для легковых автомобилей юридических лиц. Для остальных категорий транспортных средств она повышается на 20 процентов.

Например, по коридору базового тарифа для легковых авто простых граждан максимальная ставка будет повышена с 4118 до 4942 рублей, а минимальная - снижена с 3432 до 2746 рублей.

Кроме того, коридор тарифов для владельцев мотоциклов и мотороллеров составит от 694 до 1047 рублей.
 