ЦСКА объявил об уходе Ахмеда Мусы

Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса покидает ЦСКА, за который он провел последние полгода на правах аренды. В ближайшее время Муса вернется в "Лестер".

При этом есть вероятность, что Ахмед не задержится в Англии. По неофициальной информации, турецкий "Галатасарай" уже провел переговоры с "Лестером" и намерен взять форварда в аренду. Также заинтересованность в переходе футболиста проявляет "Марсель".

Что касается ЦСКА, то представители армейцев не скрывали: они хотят, чтобы Муса остался. Вместе с тем его подписание стоило бы "красно-синим" больших денег. Речь о сумме порядка 10-12 миллионов евро. На такие траты российский клуб оказался не готов.

Добавим, что сейчас Муса находится в расположении сборной Нигерии, которая уже завтра проведет свой первый матч на чемпионате мира. В соперниках у африканцев будет команда Хорватии.