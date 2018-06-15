Доклад: Экс-директор ФБР Коми нарушил субординацию

В Федеральном бюро расследований (ФБР) США завершена работа специальной комиссии во главе с генеральным инспектором министерства юстиции Майклом Горовицем, проверявшей следственные действия бывшего главы силового ведомства Джеймса Коми в период предвыборной кампании в Соединенных Штатах в 2016 году. Комиссия пришла к выводу о том, что Коми "нарушил субординацию" и внутреннюю этику, сначала самостоятельно прекратив расследование против использования личной почты в служебных целях кандидата от демократов Хиллари Клинтон , а затем снова возбудив дело против нее за несколько дней до выборов, отмечает AFP .

Вместе с тем, как отметил Горовиц, в действиях Коми не было какой-либо предвзятости или умысла. Как отмечают эксперты, итоговый 500-страничный отчет комиссии, который, как ожидается, будет представлять собой политическую бомбу, не принесет желаемого эффекта для Белого дома: как известно, Дональд Трамп продолжает утверждать, что демократы объединились с некоторыми сотрудниками ФБР, чтобы попытаться помочь избранию Хиллари Клинтон на пост президента США.

Коми, которого Трамп уволил в мае 2017 года за "многочисленные нарушения по делу Клинтон", с тех пор очень негативно относится к президенту и даже написал книгу, в которой весьма едко и критично оценивает деятельность нынешнего главы Белого дома. Генеральный инспектор Горовиц возглавляет независимый орган, который следит за возможными злоупотреблениями в министерстве юстиции и подотчетном ему ФБР.

В докладе подтверждается содержание негативной для Трампа переписки между двумя агентами ФБР, которые работали по указанию Коми, а затем для специального прокурора Роберта Мюллера, отвечающего за расследование возможного сговора между Россией и предвыборной кампанией кандидата от республиканцев. Эти два должностных лица ФБР, имевшие любовные отношения, адвокат Лиза Пейдж и следователь Питер Стржок, по словам генерального инспектора, продемонстрировали "готовность действовать официально, чтобы повлиять" на то, чтобы Трамп не был бы избран президентом. "Трамп никогда не станет президентом, не так ли?", - спросила Пейдж своего партнера в электронном письме, направленном через служебный сервер Бюро. "Нет. Наверное, нет, мы его остановим", - ответил Стржок.

Горовиц в своем докладе детально анализирует некоторые важные следственные действия Коми. В частности, подробно рассматривается то, как на неожиданной пресс-конференции в июле 2016 года Коми рекомендовал не инициировать уголовное преследование Хиллари Клинтон за ее электронные письма, отправленные с помощью частного сервера, отметив лишь, что бывший государственный секретарь продемонстрировала "крайнюю небрежность". По словам Горовица, экс-глава ФБР должен был сначала обратиться за разрешением на сей счет к тогдашнему министру юстиции Лоретте Линч, которая была его начальницей. "Этот способ действия Коми был необычайным и некорректным", - заявил генеральный инспектор, отметив непрофессиональное поведение бывшего главы Бюро.

Затем, в конце октября 2016 года, Коми неожиданно принял решение о возобновлении расследования по делу Клинтон, отправив соответствующее письмо в конгресс. Позже кандидат от демократов заверила, что это стоило ей победы на президентских выборах. По словам Горовица, Коми "тогда совершил серьезную ошибку" и должен был воздержаться от отправки такого "сокрушительного" письма на Капитолий за десять дней до президентских выборов.

В своей учетной записи в Twitter и в отдельной колонке, опубликованной в четверг в New York Times, Джеймс Коми защитил свои решения, по его словам, принятые в "чрезвычайной ситуации во имя закона". Тем не менее этот отчет, отмечают аналитики, ослабит позиции бывшего шефа ФБР, который провел последние несколько месяцев, активно продвигая свою антитрамповскую книгу. Кстати, в докладе говорится о том, что Коми, как и Клинтон, также использовал личную электронную почту в служебных целях.

На содержание доклада уже отреагировали в американской администрации. "Документ подтверждает подозрения президента в отношении поведения г-на Коми и некоторых членов ФБР", - отметила Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома. Министр юстиции Джефф Сешнс заявил, что "значительные ошибки", о которых упоминается в докладе, свидетельствуют о том, что экс-директор ФБР попал под влияние администрации Барака Обамы. По словам главы ФБР Кристофера Рэя, по итогам работы комиссии Бюро намерено "привлечь виновных к ответственности".