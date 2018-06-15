Голос Стивена Хокинга отправят в черную дыру

Музыкальная композиция на музыку Вангелиса со словами Стивена Хокинга будет транслирована в космос после похорон ученого. Церемония прощания с Хокингом состоится в пятницу в Вестминстерском аббатстве Лондона.

Напомним, выдающегося британского ученого, основоположника квантовой космологи и исследователя черных дыр, похоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином. Дочь Хокинга Люси поблагодарила аббатство за эту честь, пишет Cambridge News.

На церемонии прощания в аббатстве будет присутствовать тысяча человек из 100 стран - их выбрали из 25 тысяч желающих. Будут зачитаны прощальные послания Хокингу, пришедшие со всего мира - в том числе от актера Бенедикта Камбербэтча, исполнившего заглавную роль в фильме "Хокинг", и астронавта Тима Пика. Гостям подарят CD с голосом Стивена Хокинга, наложенным на электронную музыку. Саундтрек для диска записал Вангелис, назвавший его "данью уважения учителю".

- Это послание мира и надежды о единстве и гармонии на нашей планете. Красивый и символический жест, связующий присутствие отца на Земле, его желание двигаться в космос и исследование Вселенной в его уме, - рассказали Люси Хокинг.

После похорон ученого композицию с его голосом транслируют в сторону ближайшей черной дыры, А0620-00 в созвездии Единорога. Сигнал будет передан антенной Европейского космического агентства из Испании.