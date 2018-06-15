Голос Стивена Хокинга отправят в черную дыру

Новости

Как фанаты из Австралии и Колумбии болели в Казани за сборную РФ 12:09
Болельщики из Швейцарии выехали в Калининград на ретро-тракторе 12:07
Юэн МакГрегор сыграет главную роль в продолжении "Сияния" Кинга 12:02
10 тысяч фанатов из Бразилии приедут в Ростов 12:00
В Волгограде выпишут из больницы пострадавшую в ЧП с катамараном 12:00
Москва справилась с потоком пассажиров в день открытия ЧМ-2018 12:00
Уральский бизнесмен лишился драгоценностей за долг в 60 миллионов 11:59
Аудит компании Urban Group завершится к воскресенью 11:58
В Омской области загорелась молочная ферма 11:52
Под Владимиром поймали создателей детского клуба самоубийц 11:52
Макрон планирует сделать французский основным языком ЕС после Brexit 11:52
На Кубани открылась вакансия на должность главы краевого суда 11:51
"Прямую линию" с Владимиром Путиным одобрило большинство россиян 11:45
Эрмитажный кот Ахилл предсказал исход матча Иран - Марокко 11:38
В Челябинске отдали под суд хозяина опасного аттракциона 11:37
Пермского экс-министра осудили условно за хищение 26 млн рублей 11:36
Kia повысила цены на семь моделей в России 11:36
Студия Disney снимет комедию по сценарию экономиста из России 11:36
В центре Москвы нашли предметы быта горожан XVII-XIX веков 11:35
Количество пострадавших в массовом ДТП в Кузбассе выросло до шести 11:29
Ядерное оружие США убьет миллионы американцев 11:26
В Туве ученые обнаружили древний череп со следами трепанации 11:25
На Ставрополье годовалый ребенок утонул в ванной 11:25
В КНДР снимут фильм о путешествии Ким Чен Ира по Дальнему Востоку 11:25
Сразу в двух киевских аэропортах произошли ЧП с самолетами 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
15.06.2018 10:36
Рубрика: Культура
Проект: Наука

Голос Стивена Хокинга отправят в черную дыру

Текст: Антон Валагин

Музыкальная композиция на музыку Вангелиса со словами Стивена Хокинга будет транслирована в космос после похорон ученого. Церемония прощания с Хокингом состоится в пятницу в Вестминстерском аббатстве Лондона.

Фото: AP Photo/Ted S. Warren
На похороны Стивена Хокинга позовут путешественников во времени

Напомним, выдающегося британского ученого, основоположника квантовой космологи и исследователя черных дыр, похоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином. Дочь Хокинга Люси поблагодарила аббатство за эту честь, пишет Cambridge News.

На церемонии прощания в аббатстве будет присутствовать тысяча человек из 100 стран - их выбрали из 25 тысяч желающих. Будут зачитаны прощальные послания Хокингу, пришедшие со всего мира - в том числе от актера Бенедикта Камбербэтча, исполнившего заглавную роль в фильме "Хокинг", и астронавта Тима Пика. Гостям подарят CD с голосом Стивена Хокинга, наложенным на электронную музыку. Саундтрек для диска записал Вангелис, назвавший его "данью уважения учителю".

- Это послание мира и надежды о единстве и гармонии на нашей планете. Красивый и символический жест, связующий присутствие отца на Земле, его желание двигаться в космос и исследование Вселенной в его уме, - рассказали Люси Хокинг.

После похорон ученого композицию с его голосом транслируют в сторону ближайшей черной дыры, А0620-00 в созвездии Единорога. Сигнал будет передан антенной Европейского космического агентства из Испании.

Главное сегодня

ЦИК: Итоги довыборов в Госдуму будут известны к 13 сентября
Туристическая компания Polar Tour остановила свою работу
Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца
В Белом Доме не стали комментировать слова Трампа о российском Крыме
Медведев озвучил параметры пенсионной реформы