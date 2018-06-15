Головин на весь мир. Ловчев и Бобан - о новом кумире России
Сборная России разгромила в матче-открытии чемпионата мира Саудовскую Аравию (5:0). И превратилась из тыквы в карету, ведь еще перед игрой ее все допекали и нагнетали негатив. Как произошло преображение? С 11.00 (мск) в эфире программы "Футбол на высоте" (она выходит на нашем сайте каждый день во время чемпионата мира) отвечает Евгений Ловчев - лучший футболист Советского Союза 1972 года, посол чемпионата мира-2018.
До этой игры сборная России и по воротам-то не могла пробить, а тут сразу пять голов. Удивительная перемена! И это при том, что так и не смог забить главный бомбардир - Смолов. Зато отличился, едва выйдя на замену, Дзюба, которому Станислав Черчесов салютовал, отдав честь.
Два гола забил Денис Черышев, который вышел на замену вместо Алана Дзагоева - тот на ровном месте получил травму и больше на чемпионате мира, видимо, не сыграет. А первый гол вообще на счету Юрия Газинского, который родом из Комсомольска-на-Амуре. Там он начинал играть в профессиональный футбол.
- Страна не ожидала такого результата от сборной, - говорит Евгений Ловчев. - Но игра команды все-таки оставляет желать лучшего. Было много потерь мяча. И это понятно - такие матчи бывают один раз в жизни. Ребята поначалу не очень справлялись, но затем как все исполняли!..
Главные темы программы:
* Сборная России воскресла: как это получилось?
* Сборная Саудовской Аравии: почему она так слаба?
* Травма Дзагоева: почему он опять пропустит крупный турнир?
* Чудо-голы Черышева: как это ему удалось после выхода на замену?
* Шедевральный матч Головина: он уже одной ногой в Европе?
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