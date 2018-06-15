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15.06.2018 10:37
Рубрика: Спорт

Головин на весь мир. Ловчев и Бобан - о новом кумире России

Обозреватель "РГ" Евгений Ловчев и легенда "Милана" о звезде российской сборной

Сборная России разгромила в матче-открытии чемпионата мира Саудовскую Аравию (5:0). И превратилась из тыквы в карету, ведь еще перед игрой ее все допекали и нагнетали негатив. Как произошло преображение? С 11.00 (мск) в эфире программы "Футбол на высоте" (она выходит на нашем сайте каждый день во время чемпионата мира) отвечает Евгений Ловчев - лучший футболист Советского Союза 1972 года, посол чемпионата мира-2018.

До этой игры сборная России и по воротам-то не могла пробить, а тут сразу пять голов. Удивительная перемена! И это при том, что так и не смог забить главный бомбардир - Смолов. Зато отличился, едва выйдя на замену, Дзюба, которому Станислав Черчесов салютовал, отдав честь.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Головин: Героем матча Россия - Саудовская Аравия себя не чувствую

Два гола забил Денис Черышев, который вышел на замену вместо Алана Дзагоева - тот на ровном месте получил травму и больше на чемпионате мира, видимо, не сыграет. А первый гол вообще на счету Юрия Газинского, который родом из Комсомольска-на-Амуре. Там он начинал играть в профессиональный футбол.

- Страна не ожидала такого результата от сборной, - говорит Евгений Ловчев. - Но игра команды все-таки оставляет желать лучшего. Было много потерь мяча. И это понятно - такие матчи бывают один раз в жизни. Ребята поначалу не очень справлялись, но затем как все исполняли!..

Главные темы программы:

* Сборная России воскресла: как это получилось?

* Сборная Саудовской Аравии: почему она так слаба?

* Травма Дзагоева: почему он опять пропустит крупный турнир?

* Чудо-голы Черышева: как это ему удалось после выхода на замену?

* Шедевральный матч Головина: он уже одной ногой в Европе?

Герой интервью эфира - Звонимир Бобан, легендарный игрок сборной Хорватии и "Милана"

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