Головин на весь мир. Ловчев и Бобан - о новом кумире России

До этой игры сборная России и по воротам-то не могла пробить, а тут сразу пять голов. Удивительная перемена! И это при том, что так и не смог забить главный бомбардир - Смолов. Зато отличился, едва выйдя на замену, Дзюба, которому Станислав Черчесов салютовал, отдав честь.

Два гола забил Денис Черышев, который вышел на замену вместо Алана Дзагоева - тот на ровном месте получил травму и больше на чемпионате мира, видимо, не сыграет. А первый гол вообще на счету Юрия Газинского, который родом из Комсомольска-на-Амуре. Там он начинал играть в профессиональный футбол.

- Страна не ожидала такого результата от сборной, - говорит Евгений Ловчев. - Но игра команды все-таки оставляет желать лучшего. Было много потерь мяча. И это понятно - такие матчи бывают один раз в жизни. Ребята поначалу не очень справлялись, но затем как все исполняли!..

Главные темы программы:

* Сборная России воскресла: как это получилось?



* Сборная Саудовской Аравии: почему она так слаба?



* Травма Дзагоева: почему он опять пропустит крупный турнир?



* Чудо-голы Черышева: как это ему удалось после выхода на замену?



* Шедевральный матч Головина: он уже одной ногой в Европе?

Герой интервью эфира - Звонимир Бобан, легендарный игрок сборной Хорватии и "Милана"