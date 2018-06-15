Китай отправил на ЧМ в Россию 10 тысяч замороженных раков
В Москву скоро прибудет поезд из КНР с 2,5 тоннами замороженных речных раков. Их доставят в различные рестораны и магазины. Состав отправился из города Ухань 31 мая. На вагонах красуется большой баннер "Китайские речные раки спешат на помощь чемпионату миру".
Ранее известный ведущий Бай Яньсун в эфире Центрального телевидения страны пошутил, что "на чемпионат мира по футболу в Россию из Китая едут все, кроме сборной страны". Футболисты из Поднебесной не смогли пробиться на ЧМ-2018. Несмотря на это, за матчами на стадионах будут наблюдать около 100 тысяч китайских футбольных фанатов. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и завершится 15 июля. Он проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.
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