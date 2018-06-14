- Кто уже победил, даже до начала турнира - это организаторы, которые превосходно все сделали, - сказал накануне матча рулевой российской сборной Станислав Черчесов. - Все стадионы готовы, я побывал практически на каждом. Джанни Инфантино (президент ФИФА. - Прим. авт.) недавно сказал, что такой беспроблемной организации большого турнира еще не было. У нас страна не только большая, но и очень добрая, гостеприимная. И мы можем делать большие дела.

Черчесов говорил это, сидя в пресс-центре кардинально отреставрированных "Лужников". На главном стадионе страны, а теперь и всей планеты - именно здесь пройдет не только открытие ЧМ-2018, но и финальный матч турнира - тем временем сдували последние пылинки. Подметали и так идеально вычищенные дорожки, подправляли и без того понятные и наглядные указатели. А вокруг арены кипела своя жизнь. Болельщики с флагами Марокко, Ирана, Аргентины, Перу ехали в Лужники просто погулять и посмотреть на чудо-стадион. Благо, в этом месте можно не только сделать фото на память. А отправиться в другую знаковую точку.

От арены до главной фан-зоны чемпионата можно добраться пешком. Ведь расположена она на просторной площади между главным зданием МГУ и смотровой площадкой. Ее вместимость - 25 тысяч человек.

Со вчерашнего дня и каждый вечер здесь - просмотр футбола на больших экранах, концерты, сувениры и прочие развлечения. Все, у кого нет билета, могут прийти сюда и получить впечатления не менее яркие, чем от "боления" на трибунах.

Китайцы скупили 40 тысяч билетов, несмотря на то, что их сборная на ЧМ не играет

Своя, "народная" фан-зона стихийно образовалась и в центре российской столицы. Перед стартом чемпионата мира болельщики облюбовали пешеходную Никольскую улицу. "Такого зрелища Москва давно не видела!" - искренне поражаются москвичи небывалому наплыву гостей со всего света. И спешат сделать с ними селфи - даром что зрелище предстает дивное. Европейцев здесь пока не заметно, зато настоящими звездами стали латиноамериканцы. Мексиканцев видно за версту по перьям и широкополым сомбреро, перекрывающим сразу пол-улицы, а вот перуанцев в красных майках и индейских подвесках за версту еще и слышно - они ходят не иначе как большими группами, распевая гимн и народные песни. И счастливы так, как будто уже стали чемпионами.

- Да, мы самые громкие, и есть повод: ведь нас 36 лет не было на чемпионате мира, - делится радостью Мигель из Лимы. - Москва такой большой и чистый город, архитектура здесь потрясающая, и так много людей говорят по-английски, готовы прийти на помощь. Кстати, не подскажете, где в Москве купить барабанные палочки? А то я потерял свои при пересадке в Амстердаме.

Мигель собрался "ехать за своей командой и в Саранск, и в Екатеринбург, и хоть на край света" - билеты уже в кармане.

Аргентинцы решили не скромничать и расположились прямо под стенами Историко-архивного института - благо, его голубой фасад гармонирует с небесно-белым флагом республики. От фонаря до фонаря растянулся гигантский баннер с портретом Месси, под которым парни демонстрируют виртуозную чеканку и перепасовку мяча. Зато бразильцы времени даром не теряют, развернув торговлю футболками национальной сборной по тысяче рублей за штуку. Ну а задорные колумбийцы предлагают девушкам скрепить дружбу народов снимком на память и заодно поцелуем в щеку.

Здесь, на "улице Фанатской", как прозвали ее сами москвичи, царят настоящий интернационал и братание. К вечеру народу становится столько, что полиция вежливо, но решительно перекрывает Никольскую на вход. Несмотря на накал эмоций, которые зашкаливают, здесь не ощущается никакой агрессии. Рядом с фанатским уголком, из которого доносится "Иран! Иран!", мирно соседствует импровизированная трибуна Саудовской Аравии. Кстати, это единственная группа поддержки, в которой нет ни одной девушки-болельщицы. Омару в шапке-ушанке тоже нравится Москва. Его друг раздобыл где-то российский триколор и размахивает им наряду с зеленым флагом королевства.

Центральные улицы всех городов, принимающих матчи чемпионата мира, превратились в веселый разноцветный карнавал. Среди тех, кого можно встретить чаще других, пока также ребята из Бразилии, Мексики, Перу, Аргентины. Именно эти страны лидировали по числу купленных билетов. А вот звездно-полосатых флагов США мы пока не заметили, хотя американцы идут на втором месте в рейтинге продаж сразу после россиян. Феномен объясняется просто. Штаты прошли отбор на ЧМ, и тут никакими флагами уже не поможешь.

Вчера в великолепных "Лужниках" прошел матч открытия. Через месяц здесь состоится и финал. Фото: Михаил Синицын

Другой феномен нынешнего турнира - китайцы, скупившие более 40 тысяч билетов даже несмотря на то, что сборная из Поднебесной в списке участников отсутствует. Как рассказали нам китайские коллеги, в массовом порядке заполнившие пресс-центр "Лужников", причина в том, что страна переживает футбольный бум. Люди просто приезжают посмотреть на футбольных звезд. К тому же Россия сейчас - одно из любимых направлений для туристов из Китая, в нашу страну они едут с особым удовольствием.

Столь массового наплыва гостей Россия еще не видела. Точные цифры называть сейчас бессмысленно хотя бы потому, что картина за ближайший месяц может сильно измениться. И болельщики тех команд, кто пройдет в плей-офф далеко, наверняка примут решение приехать уже в последний момент. Благо, никаких виз оформлять никому не нужно - достаточно билета на игру и паспорта болельщика. Но и нынешняя статистика впечатляет. Более 2,4 миллиона билетов продано. Из них 871 тысяча досталась россиянам, а остальные приобрели иностранные граждане. Счет туристов, которых мы увидим в ближайший месяц на наших улицах, идет минимум на сотни тысяч.

Главные места притяжения - Москва и Санкт-Петербург. Тут причины и в размере городов, где гораздо больше вариантов для размещения, и в календаре - столица примет в общей сложности 12 матчей, а город на Неве - семь. Многие болельщики, особенно прилетевшие издалека и надолго, предпочли снять жилье именно в Москве или Питере и ездить отсюда в другие места на матчи своих команд. Но даже этого будет достаточно, чтобы как следует протестировать инфраструктуру городов, принимающих чемпионат. И придать им мощнейший толчок в развитии в виде денег, которые болельщики оставят в гостиницах, кафе и ресторанах, музеях.

Подсчитать это прямо сейчас опять-таки невозможно - эффект обещает быть долгосрочным, и как пример такого наследия можно назвать послеолимпийский Сочи.

Кстати, очень популярный и сейчас, во время чемпионата мира. Многие команды базируются именно в этом регионе, да и болельщики с удовольствием отправились на черноморское побережье, где выстроена великолепная туристическая инфраструктура.

И все-таки измерять футбольный праздник в рублях и долларах было бы, наверное, неправильно. Хотя бы потому, что очень важно на таком турнире и то, что происходит вокруг. Люди со всего мира собираются вместе - веселятся, общаются, отлично проводят время и делятся своими эмоциями. Передать чувства от такого единения словами очень трудно. Зато теперь ощутить это может каждый из нас, и для этого не нужно даже билета на стадион. Достаточно просто выйти на улицу и попасть там в этой пестрый водоворот флагов и шарфов, окунуться в смешение десятков языков и наречий и поделиться счастливой улыбкой с совершенно незнакомыми людьми, преодолевшими тысячи километров, чтобы побывать у нас в гостях. Все это - по-настоящему бесценно. Ну а футбол - всего лишь игра. Хотя и самая великая.