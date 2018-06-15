Клиентам Polar Tour придется самостоятельно разбираться с туроператором

Турагентам, которые работали с компанией Polar Tour, объявившей о приостановке своей деятельности, придется самостоятельно расплачиваться с пострадавшими туристами, поскольку финансовая ответственность туроператора не застрахована. Об этом говорится в официальном заявлении ассоциации "Турпомощь".

"Все турагенты, ранее работавшие с группой компаний Polar Tour, могут рассчитывать исключительно на свои финансовые возможности, выплаты по пострадавшим клиентам производиться не будут", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в организации, Polar Tour не входит в реестр туроператоров и турагентов при "Турпомощи", не состоит в федеральном реестре туроператоров при Ростуризме и не является официальным туроператором по выездному туризму с 2016 года.

О невозможности исполнять обязательства по субагентским договорам с 15 июня Polar Tour объявил в четверг вечером. Компания предложила партнерам для решения вопроса об оплате/доплате заявок, забронированных на вылеты с датой начала тура с 15 июня, обратиться к туроператору за информацией о возможности оплаты напрямую.

Ранее о приостановке своей деятельности объявил туроператор "Радуга Травел Центр". Это случилось 10 июня. Однако в отличие от Polar Tour финансовая ответственность этой компании была застрахована.