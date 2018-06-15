КНР аннулирует все торговые договоренности c США

Китай введет симметричные пошлины на американские товары в ответ на экономическую политику Штатов, а также разорвет все ранее достигнутые торговые договоренности с Вашингтоном.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из КНР объемом в 50 миллиардов долларов в год.

"Мы незамедлительно примем меры по введению симметричных по объему и интенсивности пошлин, - указано в обнародованном заявлении министерства коммерции КНР. - Все достигнутые во время консультаций договоренности по торговле утрачивают силу".