Криштиану Роналду избежит тюремного заключения

Футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду признал свою вину по делу о неуплате налогов. Дабы избежать тюремного заключения, португалец выплатит 18,8 миллионов евро, сообщает испанская газета El Mundo.

Роналду согласился с обвинениями в четырех налоговых преступлениях. За каждое из них предусмотрено тюремное заключение на срок до шести месяцев.

Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением по делу Роналду. В нем говорилось, что Криштиану сознательно использовал компанию, созданную восемь лет назад, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Министерство финансов страны поддержала обвинения налоговой службы в отношении звезды "Реала". Речь, по информации зарубежных СМИ, шла о мошенничестве на сумму 15 миллионов евро.

Сейчас Роналду в составе португальской сборной находится в России. Уже сегодня португальцы проведут первый матч чемпионата мира - в Сочи против Испании.