Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Сегодня на стадионе "Фишт" в Сочи состоится матч между топ-сборными. На групповом этапе чемпионата мира-2018 сборная Португалии сыграет с Испанией.

Действующие чемпионы Европы попали на мировое первенство через квалификацию, заняв первое место в группе B по дополнительным показателям. Этот турнир особенно важен для Криштиану Роналду, который еще ни разу не выигрывал ЧМ.

Испанцы, в свою очередь, завоевали путевку на турнир, выиграв отборочную группу G. Однако за день до начала чемпионата в стане "красной фурии" произошли резкие перестановки. Главным тренером вместо Хулена Лопетеги стал бывший защитник "Реала" Фернандо Йерро. Скорее всего, такие неожиданные изменения не лучшим образом скажутся на психологическом настрое игроков.

Отметим, что сегодняшний матч важен и для российских болельщиков. Ведь лидер группы B сыграет 1 июля со второй командой из квартета A, в который входит сборная России. Команда, занявшая второе место в группе B, станет соперником победителя квартета A.

Встречу на стадионе "Фишт" обслужит бригада во главе с итальянским арбитром Джанлукой Рокки. Онлайн-трансляция матча Португалия - Испания начнется 15 июня в 21:00 по московскому времени.

