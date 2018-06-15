Песня группы "ЧайФ" оказалась для сборной России пророческой
Лидер группы "ЧайФ" Владимир Шахрин на открытии фан-зоны в Екатеринбурге, где тоже пройдут матчи чемпионата мира, спел свою самую футбольную песню "Аргентина - Ямайка 5:0". Она оказалась почти пророческой, поскольку вскоре сборная России с тем же счетом победила Саудовскую Аравию.
"Одна часть людей сидела на кухнях и постоянно критиковала, мол, ничего не получится и вообще нам все это не надо. А другая часть людей просто делала свою работу. Они ее сделали хорошо, и наше дело - поддержать их сегодня на открытии фан-зоны", - сказал Владимир Шахрин и добавил, - Припев "Пусть все будет так, как ты захочешь" писался для любимой женщины, но давайте сегодня посвятим его нашей сборной. Время "гундеть" на сборную России прошло. Вот другой у нас не будет, и давайте болеть за ребят!".
Кстати, Владимир Шахрин рассказал обозревателю "РГ" о том, как была написана "Аргентина - Ямайка".
"Нам, музыкантам "ЧайФа", подарили путевки в Париж в 1998 году. Мы шли по улице, когда многочисленные болельщики сборной Аргентины праздновали победу. Их было очень много и они пели и плясали повсюду. Но я заметил и трех болельщиков Ямайки, которые сидели на бордюре тротуара, такие красивые, в ярких майках, с дредами в волосах. Очень печальные. Но все равно пели свою невеселую песню в стиле реггей, подыгрывали себе на барабанах. Вот этот контраст и их вера в свою команду меня очень впечатлили. А потом я написал "Аргентина - Ямайка 5:0". И песня получилась тоже в стиле реггей".
Остается надеяться на то, что и перед следующим матчем сборной России (уже с Египтом, 19 июня), Владимир Шахрин снова выступит перед болельщиками и исполнит этот, оказавшийся столь счастливой для нашей команды, хит.
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