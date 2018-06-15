Матвиенко: Россия присоединится к G7, если поступит приглашение

Россия не выходила из "Большой восьмерки" и готова вернуться к работе в этом формате, если такое предложение последует. Об этом заявила сегодня журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости участия РФ в этом неформальном объединении.

"Мы не поднимали и не поднимаем вопрос о возврате в этот формат. Нам есть, где работать", - сказала она. "Потом, у нас нет никаких условий. Если "семерка" пригласит Россию, мы будем и там работать, мы открыты к диалогу", - сказала она.

При этом глава Совфеда отметила, что помимо G7 есть другие международные объединения, в том числе - "двадцатка", ШОС, БРИКС, где к тому же не подвергают сомнению многополярный характер современного мира и необходимость равноправного диалога участников.

"Мы открыты к сотрудничеству со всеми, даже если кто-то не разделяет подходы и мнения друг друга. Диалог - это лучшее, что придумало человечество", - заключила она.