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15.06.2018 14:49
Рубрика: Спорт

Матвиенко сорвала голос, болея за сборную РФ по футболу

Текст: Галина Мисливская ( Саранск)
Фото: Сергей Куксин, Михаил Синицын

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сорвала голос, болея за сборную России во вчерашнем матче с Саудовской Аравией, и уверена, что команда выйдет в плей-офф чемпионата мира по футболу. Об этом она рассказала журналистам в ходе визита в Саранск, отвечая на вопрос "РГ".

Два года назад, обсуждая неутешительные итоги учатия сборной России в чемпионате Европы, глава Совфеда призналась, что пила валидол, глядя на выступления команды. В этот раз "обошлось без валидола", но "голос сорвала", рассказала Валентина Матвиенко.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Она отметила, что вся страна много сделала для того, чтобы на высоком уровне принять мировое футбольное первенство, а теперь и игроки преподнесли болельщикам прекрасный подарок, разгромив соперников в стартовом матче. "Такого никто не ожидал, все думали - ну хотя бы один гол. 5:0 - потрясающая победа", - сказала глава Совфеда.

"Хочется поздравить наших ребят, нашего главного тренера. Молодцы!" - добавила сенатор.

Она считает, что в следующих матчах группового турнира сборной России также будет сопутствовать удача. "Верю, что они выйдут из группы, что их и дальше ожидает успех", - сказала Матвиенко.

Накануне в матче открытия чемпионата мира по футболу сборная России на столичном стадионе "Лужники" обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. У россиян отличились Юрий Газинский, Артем Дзюба, Александр Головин, а Денис Черышев оформил дубль. Следующий матч сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против сборной Египта 19 июня.

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