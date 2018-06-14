Этого дня все мы ждали восемь лет - с тех пор, как Россия получила право принять главный футбольный турнир. И даже как-то не верилось, что день этот наконец наступил. Но теперь это действительно случилось. Стадионы построены, инфраструктура городов улучшена, все службы, обеспечивающие комфорт, порядок и безопасность, в оптимальном состоянии. И, главное, весь футбольный мир сейчас здесь, в России. 32 сильнейшие команды тренируются на наших базах и готовы показать свое мастерство. А сотни тысяч болельщиков уже наводнили улицы городов, где пройдут матчи. И создают ту самую удивительную атмосферу, ради которой чемпионаты мира, собственно, и проводятся.

Первый матч, понятно, особенный. И независимо от того, какие команды в нем играют, внимание к нему приковано колоссальное. Особенно если учесть, что многие гости еще попросту не знают, чего им ждать и как все будет выглядеть. Например, были некоторые опасения по поводу организации движения. По правилам ФИФА, приличная область вокруг стадиона, называемая "последней милей", в дни матчей должна быть закрыта для движения. Исключения делают только для обладателей специальных пропусков, которых немного. И я специально отправился вчера в "Лужники" на машине, чтобы посмотреть, удастся ли избежать коллапса на прилегающей территории, который обещали скептики. Так вот, удалось. Меньше часа занял путь через весь центр города, автоинспекторы спокойно регулировали потоки, а указатели были до того наглядны и понятны, что никаких проблем сориентироваться по ним просто быть не могло.

Три мяча из пяти в ворота Саудовской Аравии забили российские футболисты, выходившие на замены

Дальше - досмотр, пункты которого установлены по периметру стадиона на приличном отдалении от арены. Их очень много, поэтому даже за два часа до начала игры - ни намека на очереди. Все вежливо, корректно и без излишней строгости. Весь процесс занял буквально две минуты. Такая схема досмотра, кстати, очень удобна, поскольку проходишь его один раз, после чего попадаешь уже в "чистую" зону, где никаких дополнительных кордонов нет. Здесь полная свобода - гуляй, фотографируйся, танцуй. Десятки точек питания, стенды спонсоров со всевозможными конкурсами и развлечениями, атрибутика чемпионата мира на каждом шагу. Пиво и воду буквально подносят к прохожим ребята со специальными сумками-холодильниками. Цены на легкий алкоголь, кстати, вполне приемлемые. Но на него никто из болельщиков особенно не налегал - тот случай, когда все хочется рассмотреть на трезвую голову.

Болельщики из Саудовской Аравии не фигурировали в числе самых активных покупателей билетов на ЧМ. Тем удивительнее было встретить настоящие толпы саудовцев в "Лужниках". Немногие пришли на игру в традиционных арабских одеждах. Большинство предпочли джинсы и футболки и даже нанесли на лица аквагрим. Так что в плане своего имиджа гости из республики с весьма строгими правилами поведения мало чем отличались от остальных болельщиков.

Колорита обстановке в "Лужниках" добавляло то, что на игру пришли далеко не только поклонники игравших вчера команд. Вездесущие мексиканцы в сомбреро, ярко-желтые австралийцы, красно-белые перуанцы, китайцы в майках сборной России... Люди из десятков стран, говорящие на незнакомых друг другу языках, прекрасно проводили время, наслаждаясь шикарной погодой и предвкушая большой праздник.

Разумеется, открыть чемпионат мира просто стартовым свистком было бы неправильно. И организаторы подготовили компактное, но запоминающееся шоу. Его главным героем стал британский певец Робби Уильямс, выдавший несколько своих суперхитов в ярких декорациях. А серьезности выступлению поп-исполнителя добавил вокал оперной певицы Аиды Гарифуллиной. Официальный мяч турнира вынесла телеведущая и просто красавица Виктория Лопырева, а легендарный бразилец Роналдо вместе с талисманом Забивакой сделали символический удар по мячу. А самый трогательный эпизод произошел уже после того, как команды построились на поле. В этой церемонии участвовала 11-летняя Полина Хаеретдинова - та самая девочка, которую год назад поцеловал во время Кубка конфедераций Криштиану Роналду и которой португалец подарил свою куртку. Во время исполнения национального гимна игроки сборной России помогли Полине встать с инвалидного кресла, к которому прикована девочка. А на трибуне в это самое время российские болельщики устроили небольшой перформанс. Из плашек они сложили бело-сине-красный триколор, который дополнил баннер с надписью: "Играй за нас. За всех. За каждого". Точнее и не скажешь.

И футболисты сделали то, к чему их призывали фанаты. Накануне игры Александр Самедов, которого попросили сказать что-то болельщикам, заявил, что футболисты сборной хотели бы сделать все, чтобы народ гордился своей командой. По крайней мере в этот вечер повод для гордости действительно был. Поскольку сборная Саудовской Аравии, так прилично смотревшаяся в недавнем товарищеском матче против Италии, показать не смогла вообще ничего. И дружное "Молодцы!", разносившееся по трибунам в последние минуты, не было дежурным комплиментом.

Отдельно стоит выделить работу Станислава Черчесова, на которого перед началом чемпионата мира вылился такой ушат критики, что сломаться мог кто угодно. Главный тренер сборной принял сразу три кадровых решения, которые оказались в этом матче ключевыми. Во-первых, выпустил в стартовом составе Юрия Газинского, чего мало кто ждал. Конкуренция в линии полузащиты сборной самая высокая, и кандидатура хавбека "Краснодара" выглядела неочевидной. И Газинский уже на 12-й минуте забил за нее свой первый гол, замкнув отличный навес Головина.

78 тысяч зрителей присутствовали на матче открытия чемпионата мира в Лужниках

Второе решение Черчесову пришлось принимать в середине первого тайма, причем вынужденное. Травму задней поверхности бедра получил Алан Дзагоев, и это единственное, что омрачило матч-открытие. Как сообщил вскоре официальный "Твиттер" сборной, хавбеку ЦСКА предстоит пройти МРТ. Но, судя по характеру травмы, восстановление вряд ли займет меньше двух недель. И шансы увидеть Алана на этом чемпионате мира очень невелики. На замену Дзагоеву был брошен Денис Черышев. Опять-таки не самый очевидный тренерский ход. Но именно полузащитник "Вильярреала" в итоге наиграл на звание лучшего футболиста матча. В конце тайма он забил свой первый гол. А уже в добавленное время сотворил шедевр, в касание с левой ноги перекинув мяч через вратаря.

Сработала и еще одна замена Черчесова. Минуты не прошло, как брошенный в бой вместо Федора Смолова Дзюба забил свой гол, головой замкнув еще одну отличную подачу Головина. Ну а на четвертой добавленной минуте отличился уже сам Головин, который со штрафного оформил окончательный разгром соперника - 5:0. Тут важно отметить, что российская команда играла на максимуме до самого конца. Нельзя исключать, что после завершения всех матчей в нашей группе будет учитываться разница мячей. И сделать эту разницу как можно лучше уже сейчас было очень важно.

А еще очень важно не впасть после такого ошеломляюще удачного начала в эйфорию. По сути, сборная России совершила то, чего от нее ожидали. И сделала это намного эффектнее, чем предполагалось.

Но главные испытания у команды Черчесова впереди. Уже 19 июня в Санкт-Петербурге игра с Египтом. Так что времени отмечать успех не будет.

Статистика

Группа "А"

Россия - Саудовская Аравия - 5:0 (2:0). Первый тур. Москва. Стадион "Лужники". 78 011 зрителей. Судьи: Питана, Белатти, Майдана (все - Аргентина).

Россия: Акинфеев (вратарь); Марио Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов (Кузяев, 64), Дзагоев (Черышев, 24), Смолов (Дзюба, 70).

Акинфеев (вратарь); Марио Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов (Кузяев, 64), Дзагоев (Черышев, 24), Смолов (Дзюба, 70). Саудовская Аравия: Аль-Муаиуф (вратарь); Аль-Бурайк, Аш-Шахрани, У. Хаусави, Отман, Утаиф (Аль-Муваллад, 64), Ад-Даусари, Аль-Джассим, Аш-Шехри (Бахбир, 74), Аль-Фарадж, Аль-Сахлави (Асири, 85).

Аль-Муаиуф (вратарь); Аль-Бурайк, Аш-Шахрани, У. Хаусави, Отман, Утаиф (Аль-Муваллад, 64), Ад-Даусари, Аль-Джассим, Аш-Шехри (Бахбир, 74), Аль-Фарадж, Аль-Сахлави (Асири, 85). Голы: Газинский (ассистент - Головин), 12; Черышев (Зобнин), 43; Дзюба (Головин), 71; Черышев (Дзюба), 90 + 1; Головин, 90 + 4.

Газинский (ассистент - Головин), 12; Черышев (Зобнин), 43; Дзюба (Головин), 71; Черышев (Дзюба), 90 + 1; Головин, 90 + 4. Предупреждения: Головин, 88 - Аль-Джассим, 90 + 3.

Головин, 88 - Аль-Джассим, 90 + 3. Удары (в створ ворот): 13 (7) - 6 (0).

(в створ ворот): 13 (7) - 6 (0). Фолы: 22 - 10.

22 - 10. Угловые: 6 - 2.

6 - 2. Штрафные удары: 10 - 25.

10 - 25. Процент владения мячом: 40% - 60%.

Из первых уст

Прямо во время пресс-конференции, пока на вопросы журналистов отвечал лучший игрок матча Денис Черышев, у Станислава Черчесова зазвонил телефон. Собеседник был настолько важный, что главный тренер сборной России покинул свое место и удалился для разговора. Первый вопрос после такой сценки был ожидаем. Ответ, впрочем, тоже.

Кто вам звонил, если не секрет?

Станислав Черчесов: Звонил мне глава страны. Поздравил и просил передать всем футболистам спасибо за ту игру, которую они показали. Сказал так держать дальше.

Считаете ли вы, что этой победой заткнули вал критики в свой адрес?

Станислав Черчесов: Мы никого не затыкаем, а просто делаем свою работу.

Какое состояние у Алана Дзагоева?

Станислав Черчесов: Пока ничего не говорят. Судя по тому, как он резко остановился, боль была такая, что нельзя уже было бежать. Как опыт подсказывает, в таких моментах травма может быть достаточно неприятной, и футболист может выпасть. Завтра у нас медобследование, и давайте дождемся его результатов, чтобы я никого в заблуждение не вводил. И тогда через прессу все объявим. Не хотелось бы, конечно, терять игрока в самом начале турнира. Потому что игроков уровня Алана Дзагоева не только в нашей команде, но и в других - мало. Каждый футболист на вес золота.

Понимаете ли вы, что ваша задача на ближайшие четыре дня - сбивать спесь с игроков, чтобы они не повесили себе на голову корону?

Станислав Черчесов: Думаю, такой опасности нет. Мы четко понимаем, для чего собрались. Сегодня на установке и на утренней прогулке было сказано, что чемпионат мира - это турнир, и этой игрой он начинается, но не заканчивается. Да, мы выиграли 5:0, набрали три очка, но с таким же успехом, не дай бог, сыграли бы 1:1. Для нас бы, по большому счету, ничего не изменилось. Это турнир, надо набирать очки и выходить из группы. Опыт Кубка конфедераций у нас есть, мы также выиграли в первом матче 2:0, но нам это не помогло. Мы знаем, как мы готовились, знаю, что футболисты вкладывали, и сегодня просто было доказательство того, что мы на правильном пути. Надо нам забыть эту игру и делать следующий шаг. Это сборная Египта. Мы изначально говорили, что соперники у нас идут по нарастающей. Первый шаг сделали, следующая команда будет на порядок сильнее.

Денис Черышев, полузащитник сборной России: Слов даже нет сказать, что я чувствую сейчас. Я просто рад, что команда выиграла, что получилось ей помочь. Прежде всего рад за команду и за свою семью, потому что они много мучились с моим травмами. Думаю, они заслужили это. Я очень доволен, что все так вышло. Но на этом нельзя останавливаться, потому что в любой момент, когда расслабишься, тебя могут выгнать. Надо дальше работать, чтобы команда продолжала прогрессировать.